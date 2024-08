Día de la Asistencia Humanitaria

Este día se realiza en conmemoración del bombardeo que sufrió la oficina de la ONU en Irak el 19 de agosto de 2003. Su gran objetivo es que cada vez haya más gente sensibilizada por la causa en cuanto a asistencia humanitaria se refiere.

Origen

Este día fu establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 2011. La primera vez que el Día de la Asistencia Sanitaria fue celebrado data del año 2009.

En las diferentes jornadas que se celebran es este día, se hace un llamamiento a la población para que cada uno en la medida de lo posible ayuden con lo que puedan ya sea económicamente, enviando comida, ropa o incluso ayudando en directo a la gente más desfavorecida. Sobre todo se ponen en relieve a todas aquellas víctimas de alguna barbarie mundial por guerra, desastre natural, o por cualquier acción agresiva del hombre sobre ellos.

Hoy en día muchas personas del mundo necesitan lo más básico para poder sobrevivir y dar de comer a sus hijos. Comida, sanidad, educación es escasa e incluso inexistente para muchas personas. Los trabajadores humanitarios luchan para que estas y otras personas en su misma situación puedan tener acceso y puedan vivir mejor.

En mucho casos, los trabajadores se encuentran con muchas dificultades sobre todo en aquello países en los que existen un régimen de gobierno totalitario o incluso puedan existir guerras.

Los trabajadores que realizan su trabajo humanitario lo principal y más importante para ellos es proteger la salud de las personas que por una diversidad de posibles causas han vivido situación extremad y muy duras. Su actuación es libre de pensamientos políticos, económicos, etc.

En aquellos países más necesitados donde ellos trabajan su ayuda y cooperación es vital para los habitantes de la zona. A lo largo de muchos años, han conseguido la construcción de un gran número de escuelas de todo el mundo para que los niños puedan aprender y no les falte educación, se han construido hospitales para curar a la población, han conseguido hacerles llegar las medicinas necesarias, etc.

La vida de los trabajadores humanitarios está dedicada a la cooperación y ayuda para los más necesitados. Aún así en muchas ocasiones los esfuerzos a veces se ven mermados por el gran incremento de la violencia y ataques perpetrados a la población así como a los propios trabajadores humanitarios.