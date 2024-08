Proponen nuevamente que la educación financiera sea parte de la currícula escolar

La problemática de fondo es que niños y adolescentes desconocen cómo administrar el dinero y se ven tentados en ver incrementado sus ingresos con alternativas azarosas.

Desde hace bastante tiempo que se viene hablando de la adicción que muchos adolescentes están padeciendo por las apuestas online. No es desconocido el caso de niños que endeudan a sus padres por esta razón.

Pero la problemática de fondo es que niños y adolescentes desconocen cómo administrar el dinero y se ven tentados en ver incrementado sus ingresos con alternativas azarosas.

Por esta razón, la psicopedagoga y educadora financiera Gabriela Totaro propone que se incorporen conocimientos de educación financiera en la currícula de las escuelas, para que los estudiantes vayan adquiriendo información de complejidad acorde a su edad y madurez cognitiva.

Totaro explicó: "Se puede empezar a incorporar educación financiera desde Sala de 5 años hasta el último año de la Secundaria. Adquirir aprendizaje respecto al manejo del dinero es un tema que nos interpelan toda la vida".

La capacitadora señaló que muchos jóvenes, cuando finalizan sus estudios medios y obtienen su primer trabajo, pueden no comprender cómo acceder a una cuenta bancaria, ni cómo funciona una tarjeta de débito, o si debe pagar algún impuesto.

“El proyecto apunta a que los estudiantes vayan adquiriendo conocimientos conforme a que vayan creciendo. Y llegar al final de la Secundaria con la mayor cantidad de conceptos como para equivocarse lo menos posible en sus finanzas, de forma tal que eso impacte en la sociedad. Porque cuando uno toma decisiones financieras con mayor conocimiento y con mayor conciencia, eso impacta en la economía de tu país", afirmó.

Según señaló, esta experiencia ya se realiza con éxito en otros países, pero en algunos colegios de muy alta elite. "En Israel, a partir de los 11 años trabajan con negociación y emprendedurismo", ejemplificó. Además, indicó que "se tiende a pensar o a creer que el que tiene mucho dinero puede tener acceso al mercado financiero o a los conocimientos, y no es así. Cualquier persona tiene que saber cómo manejarse, cómo armar un presupuesto, por ejemplo. Y eso no te lo enseñan", resaltó Totaro.

La psicopedagoga explicó que la de "educación financiera" es un concepto tan poco conocido que muchos piensan que los conocimientos que buscan impartirse están más relacionados al mundo del trading o las criptomonedas.

"Para hablar de educación tenés que tener formación pedagógica. Hoy, en nombre de la educación financiera, te hablan de cripto, de tradear y te venden distintos tipos de cursos. Pero una cosa es enseñar y otra es educar, que requiere de una formación con un enfoque de psicología evolutiva. Porque educarse financieramente no es sinónimo de ´llenarse de plata´ porque no existe la magia. Esto de empezar a tradear hoy y volverte millonario. No es así", enfatizó Totaro.