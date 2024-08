Mariano Navone sufrió nuevamente con las canchas duras y quedó eliminado

El nuevejuliense, 36° del ranking mundial, tuvo una presentación con derrota en el Masters 1000 de Montreal frente al estadounidense Taylor Fritz (13°), en su debut en canchas duras en el cuadro principal de un torneo ATP.

Por sus antecedentes, la superficie no es la preferida para el oriundo de 9 de Julio: no ganó nunca en sus siete encuentros como profesional que incluyen qualys de Australia 2024 y el US Open 2023, Challenger en Temuco 2022 y partidos en torneos ITF.

Su actuación en Montreal frente a un ex-top 5 del circuito tuvo buenos momentos, sobre todo en el primer parcial, pero no logró siquiera quebrar un punto ante Fritz que avanzó a segunda ronda por 6-4 y 6-1.

Sin embargo, Navone no está sólo: el italiano Luciano Darderi (32°), con su caída frente a Tommy Paul (12°), es el otro tenista dentro de los 50 mejores del ranking que no saben lo que es ganar en canchas duras en el circuito y ya acumula tres derrotas en su historial.