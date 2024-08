Universidades ponen en riesgo el segundo cuatrimestre por medidas de fuerza

Conadu convocó a cinco días de paro y visibilización de la protesta para las próximas semanas.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales (Comadu) resolvió profundizar las medidas de fuerza ante la enorme crisis salarial que atraviesan los trabajadores del sector y convocó a 72 horas de protesta con paros y actividades de visibilización los días 12, 13 y 14 de agosto, más otras 48 horas de reclamo los días 20 y 21.

Asimismo, el día 23 de agosto el frente gremial se reunirá para evaluar la continuidad del plan de acción. “Convocamos a trabajadoras y trabajadores de las Universidades Nacionales a través de las propuestas que realicen las diferentes asociaciones de base, a sumarse a las jornadas de protesta. No hay universidad pública de calidad, sin salarios dignos”, indicaron.

El pasado 8 de julio, antes del receso de invierno, el frente gremial universitario señaló en otro comunicado que “la crisis presupuestaria, que no podría estar resuelta mientras no se solucione la cuestión salarial, y que se ha intentado ocultar para desmovilizar la protesta universitaria, sigue alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha sólo ha aumentado un 1,6%”.

Asimismo, el sector apuntó al gobierno nacional y al presidente, Javier Milei, por “el avance del programa de desguace del Estado, desregulación de la economía y criminalización de la protesta”, medidas que profundizan “el desfinanciamiento de la universidad pública y el empobrecimiento de sus trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes”, en el marco de “la política de saqueo y disciplinamiento social”