Licencia de conducir sin vencimiento: expectativas por el anuncio

La propuesta de la diputada nacional Patricia Vásquez de eliminar el vencimiento de las licencias de conducir fue tomada por el Poder Ejecutivo y podría transformarse en una realidad en breve.

Semanas atrás se dio a conocer la iniciativa de la diputada Patricia Vásquez para modificar los trámites y requisitos de obtención de la licencia de conducir. La propuesta plantea que el trámite de la licencia sea virtual, gratuito, sin vencimiento y hasta los 75 años. Deberá presentarse online, cada 5 años, una declaración jurada y un apto físico. Según declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desde el Ejecutivo nacional podrían impulsar dichos cambios con algunos ajustes que serán anunciados los próximos días.

“Vos sacás un registro de conducir y ¿por qué lo tenés que renovar? En Estados Unidos sacás la licencia y no vas más. Simplemente tenés que mandar una declaración jurada que demuestre que tu condición física sigue siendo apta. No es un anuncio esto, es sólo un comentario. Manuel López Obrador puso la licencia de conducir vitalicia en México DF. Lo hizo porque tenía tanta corrupción en el mecanismo expendedor de licencias que lo solucionó de ese modo”, señaló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en declaraciones con Radio Mitre al ser consultado por el proyecto de la legisladora nacional que eliminaría el vencimiento de las licencias de conducir.

“No puedo dar muchos detalles porque se va a anunciar con el Ministro de Economía en un par de semanas. Estamos trabajando con la diputada Patricia Vásquez en algo que va a ser muy cool”, expresó dando a entender que la iniciativa particular de la diputada nacional del PRO, podría convertirse en una medida del gobierno nacional con algunas modificaciones o ajustes particulares que serán anunciados próximamente.

Detalles del proyecto de ley

Licencias de Conducir sin Vencimiento: bajo la nueva propuesta, las licencias de conducir no profesionales no tendrán fecha de vencimiento. Si se aprueba este proyecto, una vez obtenida la licencia, su vigencia será permanente.

Certificado Médico y Declaración Jurada: cada cinco años los conductores deberán presentar un certificado médico y una declaración jurada en formato digital para acreditar que están en condiciones de conducir. Este trámite será gratuito. A partir de los 75 años, los conductores deberán presentar anualmente el certificado médico y la declaración jurada.

Suspensión Automática de la Licencia: la licencia de conducir será suspendida automáticamente si el conductor no presenta la declaración jurada y el certificado de aptitud psicofísica a tiempo. La rehabilitación de la licencia se producirá una vez que el titular acredite haber recuperado su aptitud psicofísica. Durante el período de suspensión, el conductor estará inhabilitado para manejar.

Eliminación de Pagos por Renovación: no será necesario pagar más por la renovación de licencias. La iniciativa busca eliminar este costo recurrente para los ciudadanos.

Licencias Profesionales: las licencias de conducir profesionales tendrán una validez de hasta cinco años, requiriendo la aprobación del examen psicofísico en cada renovación.

Actualización de Datos sin Costo: cualquier cambio en los datos de la licencia de conducir, como un cambio de domicilio, deberá ser denunciado electrónicamente y sin costo, dentro de los 30 días siguientes. Estas modificaciones no requerirán la revalidación del examen teórico-práctico, salvo en las categorías profesionales que así lo demanden.