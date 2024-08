El Día Internacional de la Planificación Familiar se celebra el 3 de agosto. Este día se intenta explicar a nivel mundial los efectos de no usar los métodos de control de natalidad correctamente y sus consecuencias.

Origen

La Organización Mundial de la Salud pretende que en este día se informe y llegue a todos los rincones del mundo los métodos y técnicas posibles de utilización que hoy en día existen para evitar que se produzcan embarazos en jóvenes y en mayores no deseados.

¿Qué se hace?

Se realizan coloquios, debates donde se expondrá la problemática del control de la natalidad y sus posibles efectos y consecuencias.

La Planificación Familiar es el conjunto de prácticas utilizadas por los hombres y por las mujeres para prevenir y evitar embarazos no deseados antes de que éste se produzca. Existe un gran número de métodos y técnicas para conseguir y lograr una eficacia bastante alta de fiabilidad. El concepto de planificación familiar debería de comenzar en las escuelas donde los niños aprendan desde pequeños educación familiar, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual así como conocer las técnicas de cómo se debe de evitar un embarazo no deseado.

Es muy importante y vital hacer llegar el mensaje del control de natalidad a aquellos países donde no tienen medios para evitarlos. Los voluntarios que allí se encuentran en la medida de lo posible intentan hacerles llegar el mensaje, pero todavía faltan muchos medios para que lo puedan llevar a cabo y administrar los métodos anticonceptivos en estos países.

Los servicios de planificación familiar son los que habitualmente informa de las técnicas y sus posibles riesgos, así como la eficacia de cada uno de ellos. Además de indicar a la paciente las posibles consecuencias y a los riesgos a los que se expone al utilizarlos. Para ello lo más conveniente es encontrarse con una buena salud, no padecer ninguna enfermedad, no encontrarse con demasiado sobrepeso para que los posibles efectos adversos no sean tan severos.

Hoy en día podemos encontrar numerosos métodos de control de la natalidad. Entre estos métodos podemos encontrarlos tanto para mujeres como para hombres.

Las mujeres podrán optar por: