Los gremios universitarios convocaron a 48 horas de protesta

Fue tras el acuerdo al que arribaron el Gobierno y la UBA. Las universidades excluidas analizan recurrir a la Justicia. Las casas de estudio del interior de la provincia se suman al reclamo.

El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para la actualización del 270% de su presupuesto, entendimiento que se tradujo en enojo y respuestas de parte de las otras universidades nacionales, que hablaron de “discriminación”.

Entre las repercusiones que tuvo el acuerdo-UBA, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a 48 horas de protesta para los días 22 y 23 de la semana que viene: serán 24 horas de visibilización del conflicto y 24 horas de paro sin concurrencias a los lugares de trabajo.

La medida de los trabajadores va en sintonía con los anuncios hechos desde las propias casas de altos estudios. Es que las Universidades Nacionales que fueron excluidas del aumento de las partidas presupuestarias de funcionamiento analizan recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a tomar la misma medida con todas las casas de estudio. La estrategia fue adelantada por el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, quien calificó de “arbitraria” y “totalmente inadmisible” la decisión de aumentar las partidas solo para la UBA.

En cuanto a los gremios de los trabajadores universitarios, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación del 8,8% en abril, se agudizó y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID.

De acuerdo con los gremios, la propuesta realizada por el Gobierno para resolver la situación presupuestaria crítica de la UBA “muestra que la contundencia de la marcha del 23 cambió las condiciones de negociación. Ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y nodocentes y las becas para que las y los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse. No podemos esperar más”.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales lo conforman la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Ctera y Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).