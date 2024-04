Mariano Navone ya está dentro del Top 50 del mundo

El tenista nuevejuliense Mariano Navone sigue volando en 2024 y pareciera que aterrizó hace años en el ATP Tour y no que está siendo su primera temporada en el nivel más alto del Circuito, ubicándose ahora 48 del Mundo, tras su triunfo de ayer.

Tras ser finalista en el ATP500 en Río y firmar semifinales en Marrakech, el argentino, cabeza de serie No. 5, confirmó su nivel y se impuso ayer al italiano Luciano Darderi por 6-2 y 6-3 para alcanzar la segunda ronda en el Tiriac Open.

Navone, que estaba en el No. 52 del PIF ATP Ranking, necesitó apenas una hora y 33 minutos de juego para sellar un debut auspicioso. “Luciano es un amigo y es difícil cuando juegas contra alguien ante quien estás acostumbrado a jugar desde los diez años, pero creo que hice un gran partido”, analizó el de 9 de Julio.

“Pude hacer muchas cosas bien y eso me pone contento”, afirmó, tras firmar su victoria No. 17 de la temporada y No. 9 a nivel ATP Tour. ¿Cuál es el secreto de su salto de calidad en 2024? “No si si hay un secreto, pero estoy entrenando duro con mi entrenador Andy y trato de aprender en todo momento”, dijo entre risas, y apuntado a su coach Andrés Dellatorre.

Navone se enfrentará el jueves al brasileño Thiago Seyboth Wild, quien salvó cinco puntos de partido antes de poder dejar atrás al italiano Luca Nardi 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2). Por lo pronto, el argentino ya se aseguró un salto al Top50 como No. 48 del mundo en el PIF Live ATP Rankings con su triunfo en R1.