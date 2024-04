Cansado de ABSA, un municipio decidió municipalizar el agua

El Intendente de Bahía Blanca anunció este lunes que acelerará los trabajos para municipalizar el servicio de agua potable y cloacas en el distrito, actualmente en manos de la empresa Aguas Bonaerenses SA, del gobierno de la provincia.

“No tengo ninguna duda que la alternativa es un cambio de régimen y que el municipio asuma la prestación”, afirmó en conferencia de prensa el intendente Federico Susbielles.

Según repasa el portal La Nueva, el 30 de enero el jefe comunal había dado un plazo de 90 días para avanzar en la municipalización, aunque ante una nueva crisis ocurrida desde la semana pasada y que se profundizó estos días, el jefe comunal dijo que decidió adelantar quince días la convocatoria de mesas técnicas para estudiar la viabilidad del proyecto.

De acuerdo con La Nueva, habrá una mesa con expertos en temas hídricos, incluyendo a las universidades, y otra con el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur y con el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba) para estimar la viabilidad financiera. Además, se convocará a otra comisión con integrantes de diferentes fuerzas políticas porque una eventual municipalización requerirá de herramientas legislativas, tanto cambios de leyes provinciales como de ordenanzas municipales.

“En enero planteé un plazo de noventa días para solicitar la municipalización. Desde esa fecha no he visto cambios positivos en la empresa ABSA, no hemos visto una aceleración en el proceso de obras. Las fuentes complementarias como los pozos del Bajo San José no están activos y entendemos que toda esta situación no se va a modificar en el corto plazo”, afirmó Susbielles.

La crisis del agua en Bahía Blanca

Miles de familias bahienses padecían la falta de agua en prácticamente toda la ciudad. El problema comenzó a finales de la semana pasada y se profundizó el domingo. De acuerdo con ABSA, “la producción de agua en las Plantas Potabilizadoras Patagonia y Grünbein continúa afectada por los cambios en la calidad del agua cruda proveniente del Dique Paso de las Piedras y el suministro se mantiene comprometido, a pesar de que el sistema opera al 100 % de su capacidad”, consigna La Nueva.

En el dique hay algas que afectan la calidad del líquido, las cuales, según se indicó, aparecieron a finales de marzo.