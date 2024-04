Reacondicionarán el Estadio único para desarrollar eventos de nivel internacional

Así lo manifestó el Director de la Agencia de la Administración del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, Cristian Cardozo.

En diálogo en el Deportivo 1270, Cardozo explicó el trabajo a desarrollar. “Hace poco tiempo que estamos al frente de este nuevo desafío y que es más que bonito porque el estadio encarna un sentido de pertenencia muy grande para la ciudad y la provincia de Buenos Aires”.

Lo primero es poner en condiciones el estadio. “Estamos con tareas de trabajo de infraestructura dentro del nodo y también incluye el campo de juego que luego de jugarse el Sub-20 el año pasado sufrió un deterioro muy grande primero por la cantidad de partidos. Hay otro factor que se sumó que fueron una serie de eventos donde se sacaban los paneles y no fueron ingresados”.

“La verdad es que el terreno de juego está en muy malas condiciones y apenas asumí tomé la decisión y en base a las charlas que venía teniendo con la AFA, TyC Sports y con diferentes clubes que hay que trabajar sobre el campo de juego y ponerlo en condiciones para la alta competencia. Los desarrolladores dicen que el tiempo para que esté a punto el césped es y en condiciones internacionales es de dos meses o tres meses”.

“Hemos convocado a una empresa argentina para que haga los trabajos preliminares para proceder al acondicionamiento. Con este panorama estaría listo para la segunda parte de este año. El estadio fue construido para jugar partidos de fútbol y no puede no tener en condiciones el campo de juego. Hasta ahora se sacaba y se volvía a colocar y eso no resultó, por eso hemos tomado la decisión de dejarlo en condiciones para competencias internacionales”.

Una vez que se recupere el campo de juego Cardozo explica quiénes podrían ser los usuarios. “Venimos hablando con los dirigentes de Copa Argentina, también con la AFA y la idea es que se transforme en una sede para que juegue la Selección Argentina”. El estadio es una Fundación que incluye en su constitución los clubes de La Plata, Gimnasia y Esgrima y Estudiantes con los cuales todavía no hemos hablado de este tema”.

“Estamos conversando con otros clubes, en especial hay una intención por parte de un club grande de hacer uso del estadio. Nosotros queremos que se juegue al fútbol y que también tenga la posibilidad de desarrollar eventos de nivel internacional como se realizan en cualquier estadio del mundo de primer nivel”.