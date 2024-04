El Gobierno le mete presión a las prepagas por las subas de las cuotas

“Le están declarando la guerra a la clase media”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo: y afirmó que defenderán a los usuarios.

El ministro de Economía Luis Caputo volvió a cargar este lunes contra las empresas de medicina prepaga, a las que acusó de haberle “declarado la guerra a la clase media”, debido a los fuertes incrementos aplicado a las cuotas en los últimos meses.

“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, afirmó Caputo en un mensaje posteo en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Es la segunda vez en pocos días que el funcionario carga contra las prepagas. En una entrevista en TN, había afirmado que a las compañías “se les fue la mano con los aumentos” que les aplicaron a los afiliados.

“Se les recontra fue la mano, yo me enojo. Es un claro caso. De eso se trata también la batalla cultural, no es sólo un tema económico. No alcanza con el voto (para el cambio). Cien años después de hacer las cosas mal, es natural que pensemos que nos va a ir mal. Pero todos tenemos que cambiar algo”, sostuvo.

“Estamos viendo cosas que se pueden hacer. Voy a tener una charla con ellos, por lo menos para entender, me van a tener que explicar”, profundizó sobre las prepagas, que tal como informó DIB en abril tendrán un nuevo ajuste.

Espert contra las prepagas

Otro que cargó contras las compañías de salud fue el diputado recientemente sumado a La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien contó que entre otros ajustes que hizo en su casa, se cambió de prepaga “porque la anterior era muy cara y el servicio malo”.

Espert, quien se ha convertido en uno de los dirigentes que más se reúne con Javier Milei, habló con CNN Radio y dijo que “salvo los multimillonarios, todo el mundo nos estamos ajustando”.

En ese sentido, se refirió a una de las principales cuestiones que trajo aparejado el DNU de diciembre, que desreguló el negocio de los servicios de salud prepagos y posibilitó que las empresas aplicarán subas en sus tarifas que duplicaron las cuotas desde fin de 2023 a esta parte. “Yo me cambié de prepaga porque la anterior era muy cara y el servicio era malo”, indicó Espert sobre el tema.

La respuesta de las prepagas

Ante esta acusación, desde las Cámaras de Medicina de Prepaga lanzaron un comunicado en respuesta al funcionario donde solicitaron una audiencia y aseguraron que el sector fue “sometido” a un “desfinanciamiento” durante años.

El comunicado de las cámaras que nuclean a empresas de medicina prepaga (CIMARA, ADEMP Y CEMPRA) aseguró que el objetivo de la audiencia es “acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.

A su vez, reconocieron que les “preocupa el aumento de las cuotas”. Sin embargo, argumentaron: “Las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina.