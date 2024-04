Peligra el recuperado tren de pasajeros a nuestra ciudad

El servicio recuperado en 2022 que une Once con Pehuajó, pasando por nuestra ciudad, podría interrumpirse en esta misma semana.

El fuerte rumor de la posible cancelación del tren de pasajeros que une Once con la ciudad de Pehuajó, pasando por 9 de Julio puso en alerta a las localidades del noroeste bonaerense. El servicio de la Línea Sarmiento, es considerado esencial por su valor accesible y había sido recuperado en 2022, tras siete años de pelea.

Aunque no existe información oficial, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, le dio otra densidad a las versiones con una publicación denominada “Siete años sin tren, logramos que vuelva y parece que se lo llevan”.

En un extenso posteo, el jefe comunal kirchnerista repasó la recuperación del servicio luego de su interrupción, en 2015, cuando el recorrido del tren fue acortado hasta Chivilcoy (debido a la caída de dos puentes por causa de graves inundaciones).

Aunque los puentes caídos fueron reparados (el puente La Clarita fue rehabilitado en 2017 y el puente sobre el Río Salado, a mediados del 2018), el macrismo , tomó la decisión de no restablecer el servicio con el argumento de que “daba pérdida”.

“Siete años estuvimos sin tren, pero no bajamos los brazos, desde el 1º día empezamos a gestionar lo que era una necesidad a la vista, pero el gobierno de Mauricio Macri nunca nos escuchó, ni siquiera nos atendió” recordó.

Los temores crecieron tras publicaciones que dan cuenta del Acta de Directorio Nro. 396 del Directorio de Trenes Argentinos "que expresa cabalmente la reducción de la estructura y el personal, la suspensión de cobertura de vacantes, relevos y la elaboración de un plan de retiros voluntarios que afectaría en particular al ramal ferroviario bonaerense Once-Bragado-Pehuajó" denunció en la Legislatura, el diputado Avelino Zurro.

La recuperación del ramal permitió reconectar el tren desde la localidad de Bragado hasta Pehuajó, mediante las obras promovidas por Trenes Argentinos (en cuatro años se habían recuperado 1700 km. de vías)

En ese marco, el intendente Pablo Zurro, advirtió: ¿Cuánto vale que chicos de la pampa profunda puedan viajar Bs. As.? ¿Cuánto vale poder visitar familiares, a los que no ves desde hace años, porque no podías comprar pasajes en micro para toda tu familia? ¿Cuánto vale poder llevar a un hijo a un médico de alta complejidad a Bs. As., cuando antes no podías? ¿Cuánto vale que los estudiantes que cursan en las Universidades de La Plata y Buenos Aires puedan venir con más frecuencia a su ciudad natal?

“No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener los mismos derechos, el tren nos conecta y nos iguala y eso es lo que debemos rescatar en estos tiempos que vivimos” afirmó.

Cabe mencionar que esta situación en el noroeste bonaerense, se suma la interrupción del servicio Constitución- Bahía Blanca, que ya cumplió un año tras un descarrilamiento en Olavarría en medio del abandono y la falta de información sobre la situación del servicio por parte de las autoridades.