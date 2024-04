Actos en el “Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas”

En el 42º aniversario de la guerra, y en conmemoración del “Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas”, la Municipalidad de Nueve de Julio desarrolló en la tarde de hoy los actos oficiales conmemorativos de la fecha, en Av. Tomas Cosentino y Soldado Francísquez, los que fueron presididos por la Intendente Municipal, María José Gentile, acompañada de miembros de su gabinete.

El cronograma se inició con el ingreso Banderas de Ceremonia, la entonación del Himno Nacional Argentino -a cargo de Lucrecia Longarini y David Maccagnani- y la colocación de una ofrenda floral en homenaje al Soldado Néstor Francísquez, fallecido en el Crucero General Belgrano.

Posteriormente, tras un minuto de silencio y una oración Religiosa, se dio lugar a los

Discursos alusivos, dirigiéndose a los presentes en primera instancia la convecina Sandra Novo, esposa del Héroe de Malvinas Sergio Brangeri, quien puso de manifiesto su experiencia personal con la guerra, ya que se encontraban de novios durante la misma y se casaron cuatro años después de finalizar el conflicto bélico.

“En esta oportunidad la intención era la de escuchar los conceptos de una mamá de los Veteranos de Guerra, pero la emoción que esta fecha encierra no lo ha hecho posible, por lo que me toca la responsabilidad de hablar desde mi humilde lugar, haciéndolo desde un espacio que nos fue común a todos.

En 1982, estos hombres de hoy tenían entre 19 y 20 años y transitaban una de las etapas más lindas de la vida, estudiando, haciendo deportes, saliendo a bailar, enamorándose y proyectando; pero de un día para otro esa etapa se terminó, para dar lugar a otra tan diferente como es ser parte de una guerra cruel, sangrienta e innecesaria, que como tal, lo único que logra es llevarse muchas vidas”, reflexionó.

En el mismo sentido, recordó que, “finalizada la guerra, el 14 de junio de 1982, estos Veteranos vuelven, siendo abandonados y olvidados por mucho tiempo en el que tuvieron que olvidar sus pesares; llegando finalmente a un momento de resiliencia de este grupo de nuevejulienses, ya que lamentablemente no todos pudieron reponerse de la posguerra; no siendo nada fácil sobrellevar los dolores físicos y los del alma, con largos silencios que cada familia trató de respetar con mucho dolor”.

“Por suerte, ellos pudieron reponerse de todo esto, unidos, con mucha empatía; y creo que esta es la verdadera enseñanza para todos: la de dejar de lado egoísmos e intereses personales para tener un país digno”, finalizó.

Posteriormente, Guillermo Cristóbal, otro de los Veteranos de la histórica gesta, recordó que, si bien la guerra duró 74 días, “para muchos se extendió por mucho tiempo, y no solamente para los que combatimos, sino para nuestras familias y fundamentalmente aquellas que no pudieron abrazar a los que no volvieron”.

Finalmente, cerró la ronda de oradores la jefa comunal, quien comenzó instando a los nuevejuilienses a “honrar a quienes estuvieron y hoy están a nuestro lado, y pelearon en las Islas junto a otros Héroes por no perder aquello que siempre nos perteneció”.

“La historia de Malvinas es una historia de usurpación, de arrebatos, plagada de desventuras e improvisación militar”, señaló la mandataria, trazando un paralelismo entre las cartas escritas en 1829 por María Sáez de Vernet, esposa del primer Gobernador argentino de las Islas y las que luego, en 1982, escribían los soldados a sus familias, ya que en ambos casos “existían como únicas herramientas un arma y una lapicera, ni más ni menos, que la muerte y la esperanza de volver”.

“Volvían también en cartas promesas de asados, de brindis y palabras borradas seguramente por el llanto de alguna novia, los dibujos de los sobrinos; y si bien no llegaban los chocolates ni las bufandas, lo anterior abrigaba el alma, aunque seguramente en guerra poco es lo que alcanza y mucho lo que falta”, reflexionó Gentile, remarcando que esas líneas “eran nada menos que la esperada prueba de vida que las familias necesitaban”.

“Hoy, a 42 años del inicio de aquel conflicto bélico, reivindicamos a nuestros Héroes y les ofrecemos uno de los tantos gracias que les debemos”, agregó, mencionando a todos y cada uno de los veteranos de nuestro distrito: Néstor Francísquez (desaparecido en el hundimiento del Crucero General Belgrano), Miguel Angel Benítez, Sergio Brangeri, Horacio Alberto Brenna, Gustavo Cingolani, Gabriel Coñequir, Guillermo Cristóbal, Walter Debenedetti, Edgardo Gastambide, Eduardo Antonio Salgado, Walter Villaroel, David Pedro Bozzuffi (fallecido el 19/09/20219 y Raúl Alfredo Villalba (fallecido el 06/05/2023).

Cerrando la ceremonia, los presentes entonaron las estrofas de la Marcha a las Malvinas, y con la despedida de las Banderas de Ceremonia, se dio finalización a los actos.