Una medusa gigante sorprendió a turistas y vecinos de Monte Hermoso

Se trata de una especie poco usual en las costas, de grandes dimensiones, que suele aparecer de tanto en tanto para sorpresa de quienes se la encuentran.

Días atrás, una medusa gigante de características poco usuales para los habitués de las playas bonaerenses, apareció en las costas de Monte Hermoso y su imagen se viralizó en redes sociales por su exótica apariencia. El diario La Voz del Pueblo de Tres Arroyos también se hizo eco de su presencia.

No obstante, si bien a veces es difícil tener registro de la aparición – e incluso existencia – de especies no habituales no solo en las costas, sino en cualquier otro ecosistema, el hecho de que hoy en día las personas lleven encima una cámara en el celular, puede ser una contribución para la ciencia.

Esta medusa enorme, plana, con una suerte de cuerpo central y varios colores sobre su superficie en degradé, que van del violeta al rojizo hasta aclararse en su contorno, donde un borde espumoso blanco forma una terminación filamentosa, no es común en la zona, y hay pocos registros de su aparición.

“La especie se llama Drymonema gorgo, lo que sabemos es que su aparición ocurre de tanto en tanto en esa región, pero nunca se la registró en grandes cantidades, sólo de a una como en este caso”, explicó a DIB Agustín Schiariti, investigador del CONICET- INIDEP, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.

El hecho de que no sea muy común ver estas medusas en la costa, es un dato. “Eso nos dice dos cosas: o siempre es muy poco abundante, o en verdad su hábitat es lejos de la costa, mar adentro, y cada tanto alguna llega arrastrada lejos de su área por corrientes y mareas”, explicó Schiariti.

No obstante, la aparición poco frecuente de las Drymonema gorgo “no es por el calentamiento global ni nada de eso, son fenómenos totalmente normales”, indicó el especialista, y añadió: “Es una medusa rara si consideramos que aparece muy cada tanto y nunca en grandes cantidades como otras especies, pero no es la primera vez que ocurre”.