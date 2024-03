Trabajadores de la salud aceptaron la oferta de Provincia

La propuesta consiste en un incremento del 13,5% para marzo a cobrarse con los salarios de abril y además incluye la reapertura de las negociaciones el mes que viene.

El Congreso Provincial de Delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), que sesionó de manera presencial y virtual, aprobó por amplia mayoría la oferta paritaria formulada por el Gobierno bonaerense para los y las profesionales de la salud encuadrados en la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471.

El presidente de CICOP, Pablo Maciel, detalló que “la propuesta consiste en un incremento del 13,5% para el mes de marzo a cobrarse con los salarios de abril y además incluye la reapertura de las negociaciones en abril”.

“El acuerdo paritario también contempla aumento en las asignaciones familiares y en los tramos de ingreso familiar. A su vez, garantiza la continuidad de las Mesas Técnicas para trabajar pases a planta permanente de becarios y personal en situación transitoria”, agregó el titular del gremio.

En concreto, un profesional de la salud ingresante con 36 hs guardia cobrará en abril $714.317 y su par ingresante con 48 hs y dedicación exclusiva alcanzará los $1.020.657, en tanto que un residente de primer año con "guardia en zonas de baja cobertura" percibirá $810.852.

Asimismo, Maciel recordó que “a esto hay que sumarle la nueva bonificación del 40% del básico por trayectoria formativa para los profesionales de la salud con residencia completa. Se trata de una mejora remunerativa, cuyo primer tramo de 10% comenzará a percibirse con el sueldo de mayo”. Luego, se abonará otro 10% con el sueldo de agosto (total: 20%), otro 10% con el sueldo de noviembre (total: 30%) y otro 10% con el sueldo de febrero 2025 (total: 40%).

“Seguimos exigiendo al gobierno provincial los mayores esfuerzos para que los salarios de los trabajadores de la salud no pierdan frente a la inflación. Entendemos que los acuerdos paritarios se están realizando en un momento difícil por la situación nacional y que la Provincia no es ajena a ese escenario. Valoramos que las discusiones paritarias sean mensuales, algo que no está sucediendo en todas las provincias", concluyó el dirigente.

Finalmente, el cuerpo de delegados congresales ratificó su participación activa en las actividades y movilizaciones por el 24 de marzo. De igual modo, expresó su repudio ante el brutal ataque padecido por una militante de H.I.J.O.S e instó al Gobierno Nacional a cesar sus manifestaciones de violencia y odio.