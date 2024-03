Bullrich a Villarruel: “al presidente hay que tratarlo con la investidura que tiene”

La ministra de Seguridad se refirió a los dichos de la vicepresidenta y además opinó sobre la marcha del 24 de marzo.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a referirse a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en esta ocasión fue para pedirle tratar a Javier Milei “con la investidura que tiene”, ya que la titular del Senado se le había referido como “jamoncito”.

Ante una pregunta sobre su relación con Karina Milei, la hermana del mandatario, Villarruel había marcado que ambas tenían una personalidad fuerte, que su relación fluye pero no sin rispideces y agregó: “Javier está en el medio, pobre jamoncito”.

Ante eso la ministra de Seguridad dijo: “No es que no me gustó, pero al presidente hay que tratarlo con la investidura que tiene”.

“Yo no me quiero meter en las palabras que dice la vicepresidenta, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice. Ella tiene personalidad, presencia, e ideas claras. No es mi objetivo ningún tipo de discusión con la vicepresidenta respecto de estos temas. Sí aquellos que hacen hacia donde va la seguridad y las amenazas que tiene la Argentina con el terrorismo” mencionó Bullrich sobre su contrapunto por el rol de las Fuerzas Armadas.

En las últimas horas, Villarruel había mostrado en contra de que las Fuerzas Armadas debían intervenir en la lucha contra el narcotráfico y la ministra de seguridad le respondió que estaba dispuesta a debatir, y sobre eso agregó: “debatiremos en el Congreso”.

Sobre el Día de la Memoria, este 24 de marzo, acusó al kirchnerismo de “apropiarse” de la marcha y “deformar” los derechos humanos: “¿Qué pasa si yo voy una marcha del 24 de marzo? Me matan. Porque lo han convertido en una daga contra el que piensa distinto. Fue utilizado por el kirchnerismo para dar discusiones tontas. Hubo una utilización política y economía de los derechos humanos”.

Para finalizar, expresó: “usaron el último tiempo como una daga, se deformaron y terminaron siendo algo partidista”.