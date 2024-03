Conmovedor testimonio de un vecino: "me quedé sin nada en un segundo"

El testimonio de un vecino de nuestra ciudad, que como tantos otros perdió este martes su casa por causa del temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires, fue recogido por medios nacionales.

La intensa caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que golpearon la zona provocaron que se volara el techo de su vivienda, que según explicó había empezado a construir hace cuatro meses. “En 5 minutos me quedé sin nada”, lamentó.

Hernán dio detalles de cómo fue el angustiante momento que le tocó vivir durante la tormenta que azotó a la ciudad. El hecho ocurrió en el barrio Ex Matadero, que además quedó sin suministro eléctrico. “Estaba adentro con mi familia y todo pasó en un segundo”, dijo el vecino.

“Empezaron a caer piedras y hubo vientos que nunca he vivido, para mí era un tornado, yo me crie en el campo y nunca viví esto”, agregó. Las ráfagas de más de 100 km/h hicieron que se volara el techo de su casa y quedara completamente destruida. “No me sirve más nada”, explicó.

“Hace cuatro meses que terminé la casa y en cinco minutos no me quedó nada, eran los últimos pesitos que tenía”, señaló con la voz quebrada.

Hernán contó que estaba con su esposa y su hijo más chico en el comedor cuando se cayó parte de su casa: “Cubrí a mi señora y a mi hijo, estos escombros me pegaron a mí, tengo el golpe y en el piso quedó la marca”. La voladura del techo también provocó destrozos en algunas paredes de la vivienda: “Tengo que tirar todo y empezar de vuelta”.

Además, el vecino explicó que Agustín, su hijo más grande, salvó a su hermana de una tragedia aún mayor. “La pared cayó sobre la cama de ella y la partió al medio, él agarró (a su hermana) y la salvó”, explicó.

“Mañana me resetearé y arrancaré de cero de nuevo pero va a ser muy difícil porque está todo muy caro”, indicó.

Hernán contó que su familia estaba en la casa del vecino para pasar la madrugada. “No tengo palabras, no sé qué voy a hacer, un montón de amigos vinieron a ayudarme para empezar de nuevo... no me sirve más nada de esto, me sacó el techo y volteó las paredes, tengo que hacer todo de nuevo pero hoy no puedo”, agregó. “Fue una tragedia con suerte, a pesar de los golpes mi familia está bien y la podemos contar”, concluyó.