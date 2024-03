Una perito complicó a José Alperovich en el juicio por abuso sexual

La especialista describió el estado mental de la denunciante, que es sobrina y fue asesora del exgobernador de Tucumán.

Una perito del Cuerpo Médico Forense declaró este jueves que la mujer que denunció por abuso sexual al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, tenía "todos los indicadores" de haber sufrido los ataques descritos en la causa.

La declaración se produjo en el marco del juicio por abuso sexual que le entabló una exasesora al otrora gobernador de Tucumán, que además es su tío.

La perito Mónica Herrán mostró también los dibujos hechos por la denunciante con "remarcaciones" en la zona genital, y habló del "temor" de la joven "tenía mucho miedo por lo que podía pasar" si finalmente acusaba a su tío por los hechos de abuso sexual que transcurrieron durante años.

Herrán expuso como testigo en una nueva jornada del juicio y afirmó que el miedo con el que vivía la víctima "produce descenso de autoestima, de defensa porque siente que no tiene recursos para defenderse, que no vale la pena y que tiene que someterse y no contárselo a nadie, hasta que lo hace".

El fiscal de juicio, Sandro Abraldes, le consultó si había indicadores de situaciones de violencia con predominio en lo sexual al haber revisado a la víctima en junio del 2020, y la perito contestó que "las verbalizaciones de la víctima son coherentes con la denuncia", y que "por otro lado están los indicadores típicos".

Herrán, que tiene 40 años de experiencia en la materia, explicó que como técnica se le pidió en este caso a la víctima que dibuje dos figuras y creara una historia. Luego el fiscal Abraldes le preguntó si la víctima había hecho referencia a una situación de pareja que atravesó al tiempo que sufrió los hechos.

"Sí, con alguien que al comenzó tenía una buena relación y luego tomó una actitud patriarcal producto de la sociedad en la que vive y que tuvo desavenencias", dijo, aunque no guardara relación con lo que ella concluyó sobre los hechos de abuso sexual.

Durante la misma jornada del juicio también declararon peritos de parte, como el psiquiatra propuesto por la defensa Eduardo Espector, quien explicó entrevistó en dos oportunidades al exgobernador de Tucumán, aunque vía zoom, porque fue en plena pandemia.

Según explicó, José Alperovich no tenía "alteración de la sexualidad ni tampoco sobre los impulsos" y refirió una situación de "stress que atravesaba producto de la denuncia".

"No he encontrado rasgos que indiquen impulsividad", afirmó el perito de la defensa.