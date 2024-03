Los Tuiteros tienen su día, y es hoy!

El 12 de marzo homenajeamos a todas aquellas personas que interactúan a diario en la red social Twitter, comunicando sus pensamientos, ideas y opiniones. Se celebra el Día Internacional de los Tuiteros.

¿Por qué se celebra el Día de los Tuiteros?

La creación de esta efeméride tan singular en el año 2012 ha sido por iniciativa de los usuarios de Twitter en homenaje a Jack Dorsey, uno sus cofundadores. Fue el primer tuitero en postear un mensaje: "Just Setting up my Twitter" (acabo de crear mi twitter).

¿Qué son los tuiteros o twiteros?

Los tuiteros no son únicamente personajes famosos que postean mensajes en Twitter, tales como políticos, intelectuales o empresarios. También se trata de personas comunes que expresan su opinión y su punto de vista sobre algún tópico, en tan solo 280 caracteres.

De acuerdo al impacto y retransmisión del mensaje publicado puede llegar a ser tendencia en esta red.

Hay de todo en esta red social: tuiteros ingeniosos, divertidos, analíticos o muy ácidos en sus publicaciones y comentarios.

Lo cierto es que muchos son ampliamente conocidos y cuentan con una gran cantidad de seguidores y detractores, siendo considerados casi como unos "influencers".

Como dato curioso, se estima que diariamente se postean unos 500 millones de tweets en todo el mundo, en más de 33 idiomas. Asimismo, esta plataforma interactiva cuenta con unos 300 millones de usuarios activos.

¿Sabes por qué los mensajes o publicaciones se llaman tweet?

Es una palabra en inglés que hace referencia al sonido que hacen los pájaros. De hecho, el avatar de Twitter es el famoso pájaro azul.

Como dato adicional, los creadores de esta red social habían seleccionado inicialmente la palabra Twich, que significa movimiento. En su lugar se inclinaron por "Twitter", cuyo significado es "una corta ráfaga de información intrascendente y los sonidos emitidos por los pájaros".

¿Cómo celebrarlo?

Postea un mensaje en Twitter y comparte información útil e interesante sobre el Día Internacional de los Tuiteros, en las redes sociales. Utiliza el hashtag #DíaInternacionalDeLosTuiteros

¡Feliz día a todos los tuiteros!