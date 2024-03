Un periodista de TN sufrió un violento robo 

El conductor de cable fue abordado por dos motochorros que lo atacaron y empujaron con violencia.

El periodista y conductor de Todo Noticias, Adrián Ventura, sufrió un robo cuando circulaba en bicicleta por el barrio porteño de Retiro. Según contó, sufrió golpes fuertes al ser abordado por dos motochorros que lo atacaron y empujaron con violencia, por lo que cayó sobre el asfalto. “Me golpeé muy mal. El golpe fue fatal”, dijo este domingo en su programa televisivo.

Los ladrones se llevaron la bicicleta y el periodista tuvo que ser atendido en un sanatorio debido a las importantes lesiones que le causó el impacto. En tanto, el periodista quedó impresionado por la actitud de los delincuentes. “Lo que más me sorprendió es el desprecio por la vida. Sé que fue al voleo, pero no les importó nada. Si yo me moría por el golpe o me quebraba la cadera o me pasaba un auto por encima, a ellos no les importaba nada”, apuntó.

“No me fracturé nada, pero también tuve suerte porque no pasó un camión o un auto atrás mío, si no me pasaban por arriba”, relató, y agregó: “No pude mover el brazo por una hora. Pensé que me lo había quebrado. Por suerte fue solo el golpe. Lo que más me golpeé fue el hombro, que lo tengo todo negro, y la cadera. Iba con el casco, pero por la velocidad que llevaba y del golpe, si chocaba la cabeza con el cordón me hubiese afectado igual”.

El periodista dijo que lo llamaron el jefe de Gobierno, Jorge Macri y el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, por ser una persona pública. “Me dijeron qué es lo que están haciendo para mejorar el tema de la seguridad. Pero, hoy por hoy, no sé si es un tema de la policía o si es un tema de los jueces garantistas que no se animan a dejar presas a estas personas”, concluyó.