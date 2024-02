Despidieron a 160 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno nacional avanzó con alrededor de 160 despidos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que la gestión de Javier Milei busca “eliminar la territorialidad de los organismos públicos”.

La Andis emitió resoluciones (a las que tuvo acceso DIB) en la que dio de baja alrededor de 160 contratos de trabajadores. En la mayoría de los casos se trata de personas que se desempeñan en el área de Pensiones.

“Lo que nosotros entendemos es que Milei apunta a desmantelar a aquellas agencias que tienden a resolver las desigualdades”, le dijo a esta agencia la secretaria General Adjunta de ATE Nacional, María Mercedes Cabezas, al advertir que hace días atrás se anunció el cierre del Inadi y ahora se avanza con cesantías en Andis. Y especuló con que podría haber una “escalada de despidos para los próximos días”.

La gremialista le dijo a DIB que entre los que no se renuevan hay contratos de “más de cinco años, lo que nosotros llamamos planta transitoria”. “Estamos en comunicación de los compañeros y compañeras para ver si vamos a accionar medidas en concreto”, adelantó.

Además, detalló que las desvinculaciones se dieron en espacios de distintas zonas del país como Rosario, Córdoba y provincia de Buenos Aires. En este sentido, consideró que el Gobierno nacional quiere eliminar “la territorialidad de los organismos públicos” y hacer una “transferencia” de obligaciones a las provincias, mientras las desfinancia.

Los despidos en Andis se dan en medio del fuerte rechazo que generó el “me gusta” de Milei en las redes sociales a una imagen editada del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la que se ve al mandatario provincial con el rostro con características de una persona con síndrome de Down.

La Red T21, que agrupa a distintas organizaciones vinculadas al síndrome de Down (entre ellos a Asdra), advirtió ayer en un comunicado que la acción del Presidente “se trató de un claro acto de discriminación, en el contexto de la tensión política que atraviesa la Nación con la provincia” de Chubut.

En el escrito se recordó que Milei “respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico”. “Uno de los ‘me gusta’ que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo”, señalaron desde la Red T21.