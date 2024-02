"Afuere" el lenguaje inclusivo de la administración pública

El gobierno de Javier Milei anunció que prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública nacional.

“Se va a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género”. Así lo anunció esta mañana el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

“No se va a poder utilizar la letra e, el @, la x y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos”, explicó el funcionario.

Ante una pregunta, el representante de la Casa Rosada contestó que el Gobierno no está dispuesto a ingresar a un debate sobre el lenguaje y declaró que las perspectivas de género se han utilizado como “un negocio de la política”.

“El lenguaje que contempla todos los sectores es la lengua castellana, no veo porque tener estructuras. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, eso no tiene discusión”, justificó Adorni al recordar que “esta resolución ya la tomó Defensa, es extender la decisión al resto de las dependencias”.

Cabe señalar que el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri ya había comunicado una en esa sintonía que obliga a cada área de su cartera a emplear el idioma castellano, “conforme a la normativa y reglamentación que ruge cada área respectiva, bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española”. Mientras que el incumplimiento de esta iniciativa provocará sanciones, según advirtieron.