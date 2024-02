Hoy, somos todos Mariano...!!!

Alcanzar una final de un ATP 500 viniendo de la fase previa es una hazaña que pocos han logrado desde que esta categoría de torneos fue creada en 2009. Ahora son once jugadores los que lo han logrado, incluido el argentino Mariano Navone, que este sábado derrotó 6-4, 6-2 al vigente campeón del Rio Open, el británico Cameron Norrie, para asegurar su lugar en la definición de hoy.

Pero de esa lista, Navone es el único que en el evento de la hazaña ha conseguido también su primera victoria de cuadro principal del ATP Tour, lo que hace aún más valiosa y memorable su semana en Río. El nuevejuliense de 22 años llegó al torneo con récord de 0-2 en el tour, y ahora disputará su primera final dejando en el camino a un peligrosísimo jugador que en 2023 derrotó a Carlos Alcaraz en el partido por el campeonato.

Su histórica participación en Río, en donde también ha vencido a Federico Coria, Yannik Hanfmann y Joao Fonseca, tiene cada vez mayores repercusiones en el Pepperstone ATP Rankings. Llegó al torneo como el No. 113 del escalafón y sin antecedentes en el Top 100, y su victoria de este sábado lo ha catapultado al No. 60 del ranking en vivo.

Hace apenas unas semanas estaba disputando en Córdoba su primer partido de cuadro principal en el ATP Tour (p. con Carballés). Y ahora es el quinto mejor argentino del escalafón. Si es que no gana el domingo ante su compatriota Sebastián Báez. Porque si lo hace, además del título, se aseguraría ascender al No. 40 del Pepperstone ATP Rankings.

Llegará al duelo definitivo con la confianza de haber anulado casi por completo a un ex Top 10. Nunca estuvo abajo en el marcador y los dos quiebres que sufrió solo significaron no poder confirmar la ruptura en el game inicial de cada set. Además, conectó más tiros ganadores (27 contra 15) y cometió menores errores no forzados que su contrincante (14 contra 37) camino a imponerse en dos horas de juego.

“Esta semana en mi primer ATP 500 ha sido increíble, una locura. Pero así es el tenis. Estoy muy feliz, jugué muy bien en semifinales. Mañana será un partido muy difícil porque 'Seba' ya ha sido 25 del ranking, ha ganado varios títulos y para mí será mi primera final. Pero confío en mi proceso y siento que puedo ganar la final”, aseguró.

Gracias a su nivel de este sábado, cortó la ilusión de Norrie de convertirse en el primero en defender el título en Río. Producto de ello, el zurdo de 28 años perderá seis puestos en el escalafón y aparecerá el lunes en la casilla No. 29.

Navone, por su parte, estará jugando en la primera final 100% argentina desde la disputada hace un año en Córdoba entre Báez y Federico Coria. Además, buscará ser el primer jugador desde Daniil Medvedev en Tokio 2018 en ganar un ATP 500 viniendo de la fase previa.

La final se jugará a las 17,30 hs. y puede verse por ESPN a través de Star +.