CEyS: tres listas competirán en las elecciones

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno hizo saber que de acuerdo a la convocatoria a elecciones, vencido el plazo establecido en el Art. 39, inciso “j”, del EstatutoSocial, se presentaron tres listas de candidatos a Delegados para las asambleas electorales de distritos a realizarse el 17 de marzo.

LAS LISTAS

LISTA VERDE “TRANSPARENCIA COOPERATIVA”

Distrito NORTE: TITULARES: 1) Alice, Andrea E.; 2) Ruaro, Natalia; 3) Brena,

Claudia M.; 4) Lombardo, Carmelo; 5) Rodríguez, Juana R.; 6) Medriano, Verónica J.;

7) Murillo, Ivana M.; 8) Pisatelli, María L.; 9) Deagustini, Gustavo E.; 10) Robredo,

Leonardo R.; 11) Aguirre, Teresa F.; 12) Sánchez, Natalia C.; 13) Montaldo, Walter G.;

14) Elizalde, Ignacio; 15) Garabano Noemí A. 16) Bravo, Mirta E.; 17) Tello Videla,

Jhaneth; 18) Carassai, Adriana M.; 19) Rodríguez Francia, Santiago M.; 20) Dinka,

Lorena P.; 21) Barco, Mabel H. SUPLENTES: 1) Iaconis, Alicia B.; 2) Melian, Jorge A.;

3) Delgado, Marcelo A.; 4) Aguilera, Luis A.; 5) Suencen, Blanca L.; 6) Falcinelli,

Fabricio R.; 7) Coronel, Silvina L.; 8) Celiz, Ana K.; 9) Suárez, Mirta L.; 10) Rivero,

Rodolfo H.; 11) Álvarez, Santiago.

Distrito SUR: TITULARES: 1) Peralta, Lida E.; 2) Bosch Mayol, Marcelo; 3) Bollo,

Yanika N.; 4) Schwarz, Clara de los Á.; 5) Vallabriga, Liliana B.; 6) Giles, María C.; 7)

Martínez, Ramiro; 8) Marchioni Gubiley Mónica V.; 9) Castilla, Matías; 10) Melián,

Maximiliano J.; 11) Álvarez, Mario O.; 12) Ragoy, María del C.; 13) Anessi, Juan I.; 14)

Depettri, Daniela P.; 15) Mobilia, Carmela; 16) Ciancia, Pamela Y.; 17) Aranda,

Federico A.; 18) Guaragna, Mariano O.; 19) Bertoni, Gladys N.; 20) Gualdi, Laura Z.;

21) Rodríguez, María C.; 22) Barba, Iris P.; 23) Correa Hoffman, Patricia; 24) Herrero,

Soledad M.; 25) San Miguel, María C.; 26) Martinuzzi, Héctor J.; 27) Meloni, Daniel A.

28) Núñez, Lilián A.; 29) Fabiano, Analia C.; 30) Fusetti, Héctor O.; 31) Saralegui,

María S.; 32) Pardo, Norma A.; 33) Puegher, Selva N.; 34) Álvarez, Oscar; 35)

Alfonsín, Liliana E.; 36) Villarreal, Rubén J.; 37) Zappa, Leandro; 38) Castearena, Enzo

N. SUPLENTES: 1) Micheli; Julio C. (*); 2) Peralta, Claudia M.; 3) Lanieri, Liliana E.; 4)

Brance, Sandra F.; 5) Castillo, Raúl A.; 6) Lora, Claudio F.; 7) Bonfiglio, María de los

Á.; 8) Gualdi, Kevin A.; 9) Francisco, Víctor H.; 10) Berti, Cecilia R.; 11) Martín,

Roberto C.; 12) Buceta, Gabriel M.; 13) Gabard, María B.; 14) Castiglione, Susana N.;

15) Fernández, Rubén A.; 16) Márquez, Norma B.; 17) Herrera, Carina N.; 18)

Méndez, Liliana; 19) Roldán, Rosana C.

(*) Atento al reciente fallecimiento del Sr. Julio C. Micheli, será reemplazado dentro del periodo correspondiente.

Distrito ESTE: TITULARES: 1) Peralta, Emilio A.; 2) Sampellegrini, Lucia B.; 3) Forteis, Fabricio; 4) Diez, Jorgelina V.; 5) Martínez, Paola M.; 6) Chanquet, Marta J.; 7) Del Arbol, Silvia M.; 8) Cattaini, Diego L. 9) Galassi, Flavia E. 10) Ciola, Luis J.; 11) Alba, Alicia H.; 12) Battista, Mirta B.; 13) Flores, Isabel B.; 14) Bautista, Eliana V.; 15) Lechini, Cesar R.; 16) Merlo, Lidia N.; 17) Rivas, Silvia A.; 18) Rodríguez Luis P.; 19) Chaves, Marcela A.; 20) Passerini, Silvia A.; 21) Barreau, María T.; 22) López, Irma B.; 23) Garabano, Héctor M.; 24) Coñequir, María S.; 25) Medriano, Diego M.; 26) Ferreyra, Roxana C.; 27) Diez, Dario L.; 28) Ortíz, Estela C. SUPLENTES: 1) Almud, Carina A.; 2) Novas, María C.; 3) Barba, Claudia A.; 4) Del Castillo, Sonia A.; 5) Quevedo, Victoria S.; 6) Francisco, Marta L.; 7) Vázquez, Noelia L.; 8) Bautista, Carlos J.; 9) Zabalette, Ester E.; 10) Balanho, Gerardo J.; 11) Menéndez, Horacio F.; 12) Fernández, María R.; 13) Martino, Jorge C.; 14) Brandán, Edith.

Distrito OESTE: TITULARES: 1) Gentile, Ana M.; 2) Escudero, Matilde G.; 3) Detzel, Claudia V.; 4) Silvera, Rubén J.; 5) Ciancia, Osvaldo H.; 6) Rico, Ricardo J.; 7) Irusta, Yesica M.; 8) San Miguel, Analía E.; 9) Zotti, Victoria; 10) Melián, Sol N.; 11) Zotti, Jorge O.; 12) Appella, Lorena M.; 13) Castiñeyra, Sergio E.; 14) Hidalgo, Caren; 15) Galassi, Claudia E.; 16) Forteis, Leticia; 17) Picardo, Susana R.; 18) Arrizubieta, Guillermo D.; 19) Isturis, Graciela E.; 20) Anunziata, Yanina V.; 21) Zubillaga, Mario A.; 22) Bonino, Mónica M.; 23) Amado, José L.; 24) Bravi, Vilma N. SUPLENTES: 1) Susseret, Elba; 2) Appella, Delia E.; 3) Ciancia, María J.; 4) Olivera, Diego A.; 5) Scoponi, Yoel A.; 6) Lombardo, Juan C.; 7) Caldentey, Florencia; 8) Araujo, Mauricio G.; 9) Carrió, Natalia A.; 10) Moreno, Darío D.; 11) Rey, Ruth E.; 12) Balbo, Inés L.

LISTA ALIANZA COOPERATIVA “BLANCA-NARANJA”

Distrito NORTE: TITULARES: 1) Barreau, Maximiliano J.; 2) Campodónico, Stella M.;

3) Ramírez, Jorge A.; 4) Figueroa, Zulma L.; 5) Padín, Fabián E.; 6) Ramos, Julio C.;

7) Scasso, Rubén R.; 8) Bengoa, Miguel A.; 9) Rodríguez, Rosa S.; 10) Haramburu,

Ricardo A.; 11) Barreau, Jorge; 12) Pérez, María R.; 13) Luján, Mabel L.; 14) Gargano,

Ana M.; 15) Buldain, José L.; 16) Fernández, José A.; 17) Guerrero, Sebastián; 18)

García, Daniel; 19) Almeida, Marina L.; 20) Vanni, Mariana; 21) Mattos, Mónica B.

SUPLENTES: 1) Ríos, Claudia A.; 2) Gallo, María A.; 3) Loyato, Norberto O.; 4)

Figueroa, Carlos A. 5) Echegorría, María de los Á., 6) Ríos, Abel A.; 7) Bianchi, Hugo

H.; 8) Chiesa, Héctor O.; 9) Matta, Carlos R.; 10) Alcantara, Ana M.; 11) Borregón, Luis

F.

Distrito SUR: TITULARES: 1) Haramburu, Maximiliano R.; 2) Sampaolesi, Carlos A.;

3) Páez, Adalberto L.; 4) Ríos, Guillermo A.; 5) Seijo, Hugo; 6) Baiz, Paula A.; 7)

Bonardi, Graciela N.; 8) Osterrieth, Daniel H.; 9) Maidana, Mercedes B.; 10) Parise,

Pedro A.; 11) Asenjo, Roberto; 12) Cabral, Esteban A.; 13) Molina, Mónica S.; 14)

Góngora, Héctor E.; 15) Lasserre, Daiana S.; 16) Lencina, Analía L.; 17) Iriarte, María

C.; 18) Guaragna, Daniela Y.; 19) Barreau, Gastón M.; 20) Tripulillo, Ricardo D.; 21)

Mingote, Miguel A.; 22) Rosales, María de los Á.; 23) Cabral, Yesica N.; 24) Rojas,

Esther S.; 25) Valinoti, Jorge L.; 26) Freites, Eduardo R.; 27) Arcaría, Diego M.; 28)

Vanni, Oscar F.; 29) García, Andrea N.; 30) Arechabala, Marina V.; 31) Punta, Bruno

J.; 32) Pittatori, Mónica A.; 33) Rodríguez, Hugo A.; 34) Granja, Carina; 35) Moyano,

Ana C., 36) Di Benedetto, Jorge L.; 37) Barrionuevo, Daniela C.; 38) Bonfiglio, María

de los Á. SUPLENTES: 1) Gómez, Héctor F.; 2) Pieroni, Martín F.; 3) Rodríguez, Luciano A.; 4) Pedulla, Juan P.; 5) Baiz, Miguel Á.; 6) Torres, María C.; 7) Villarreal, Viviana V.; 8) Giardina; Mariano O.; 9) Benaghi, Graciela N.; 10) Martín Barba, Antonella E.; 11) Martínez, Andrea I.; 12) Funes, Juan C.; 13) Gorostegui, Julio E.; 14) Cremona, José M.; 15) Gómez, Máximo D.; 16) Guallano, Olga N.; 17) Álvarez, Maximiliano; 18) Marzolini, Marina A.; 19) Gómez, Susana M.

Distrito ESTE: TITULARES: 1) Moyano, Juan P.; 2) Cortes, Francisco E.; 3) Pedulla, Esteban D.; 4) Cali, Alicia S.; 5) Pedulla, Hugo A.; 6) Avilés, Laureano D.; 7) Martino,

Daniela; 8) Carabajal, Alfredo O.; 9) González, Olga S.; 10) Chiesa, María V.; 11) Invernoz, Néstor A.; 12) Castronuovo, Carlos A.; 13) Destri, Celeste M.; 14) Luna, Germán D.; 15) López, Romina N.; 16) Vanni, María J.; 17) Cornacchio, María de los A.; 18) Villegas, Andrea C.; 19) Moyano, Juan R.; 20) Moyano, Osvaldo R.; 21) Moyano, Marta B.; 22) Maccagnani, Norma A.; 23) Díaz, Héctor R.; 24) López, Nelson A.; 25) López, Pablo E.; 26) Ponce, Carla J.; 27) Conejera, Walter J.; 28) López, Gabriela V. SUPLENTES: 1) Spina, Miguel A.; 2) Setien, José L.; 3) Malpere, Guadalupe; 4) Marano, Juan O.; 5) Diez, Jorge O.; 6) Hernández, María F.; 7) Ponce, María B.; 8) Pérez, Néstor F.; 9) Simionato, Ana M.; 10) Medoro, Gustavo; 11) Olivera, Daniel M.; 12) Braggio, Ariel; 13) González, Elba C.; 14) Caradonna Medina, Romina L.

Distrito OESTE: TITULARES: 1) Moos, Heidi; 2) Ezeiza, María E.; 3) Di Franco,

Manuel; 4) Menéndez, Rodolfo A.; 5) Willis, Carlos A. 6) Gaig, Josefa G.; 7) Zabala,

Héctor; 8) Aribe, Andrés; 9) Fredes, Jorge O.; 10) Landaburu, Lucas; 11) Torres,

Liliana A.; 12) Ponce, Andrea S.; 13) Pastor, Ángel R.; 14) Ponce, Laura M.; 15)

Medina, Sandra B.; 16) Barbieri, Rocio E.; 17) Marino, Ana M.; 18) Teves, Carlos D.;

19) Basualdo, Jorge T.; 20) Correa, Jorge Mario; 21) Poratti, María G.; 22) Peralta,

Emilce V.; 23) Cerda, Silvia B.; 24) Ciancio, Natalia. SUPLENTES: 1) Cano, Ana M.; 2)

Reyes Gatti, Natalí; 3) Rosales, María L.; 4) Haramburu, Juan C.; 5) Giansiracusa,

Laura M.; 6) Leguineche, Catalina L.; 7) Haramburu, Hugo R.; 8) Lafulla, Cristian F.; 9)

Marciani, Rosa E.; 10) Sinopoli, Roberto C.; 11) Corro, Héctor F.; 12) Videla, María R.

LISTA CELESTE “MOVIMIENTO ACCIÓN COOPERATIVA”

Distrito NORTE: TITULARES: 1) Banchero, Néstor; 2) Rodríguez, Cristina; 3) López,

Mirta; 4) Gabilondo, Norberto; 5) Barbato, Raúl; 6) Castearena, José; 7) Utello, Luis A.

8) Fernández, Catalina; 9) Perazzo, Juan C. 10) Macchioni, Alberto; 11) Rubini,

Marcos; 12) Granato, Alicia; 13) Suárez, Horacio R.; 14) Rivolta, Oscar; 15) Gallone,

Lilián; 16) Bollini, Jorge; 17) Acosta Olga; 18) Macchione, Sergio; 19) Márquez, Mirta;

20) Pato, Jorge; 21) Gardón, Silvia. SUPLENTES: 1) Bafundo, José L.; 2) Arasco,

Daniel; 3) Villarreal, Teresa; 4) Blanco Graciela; 5) Calderole, Fabio; 6) Cruz, Beatríz;

7) Gailach, Jorge; 8) Roggero, José M.; 9) Ledesma, Sandra; 10) Torbidoni, Héctor;

11) Jaime, Shirley.

Distrito SUR: TITULARES: 1) Buonanno, Juan; 2) Ferreyra, Cecilia; 3) Laxagueborde,

Gustavo; 4) Coronel, Luis; 5) González, Raúl; 6) Bollini, Fabricio; 7) Guaragna, Martín;

8) López, Margarita; 9) Maranda, Juan C.; 10) Yaconis, Liliana; 11) Cardell, José; 12)

Sánchez, Sergio H.; 13) Ingrati, Luciano; 14) De Sogos, Juan B.; 15) García, Fernando; 16) Sánchez, Francisco; 17) Barba, María N.; 18) Rodríguez, Juan C.; 19) Chelía, Claudia R.; 20) Rodríguez, Franco; 21) Sagardoy, Teresa; 22) Yaconis, María S.; 23) Marconi, Carlos; 24) Oses, Franco; 25) Alori, Hugo; 26) Vilas, Elba; 27) Allegrette, María; 28) Morelli, Víctor H.; 29) Lafulla, Roberto; 30) Guigou, Janet; 31) Tiani, Gabriela; 32) Eberle, Daniel; 33) Delgado, Claudio; 34) Coronel, Susana; 35) Gatti, Noelia; 36) Ramírez, Andrea; 37) Osuna, Patricia; 38) Rossi, Ezequiel.

SUPLENTES: 1) Vargas, Miguel; 2) Yaconis, Gabriela; 3) Márquez, Susana; 4) Echenique, Carolina; 5) Spatafora, María J.; 6) Flores, Stella Maris; 7) Bramante, María; 8) Sinisi, Alejandra; 9) Moreno, Nancy; 10) Gago, Amalia N. de; 11) García Susana; 12) Gómez, Elsa; 13) Ríos, José L.; 14) Ferreyra, Micaela; 15) Galvani, Laura;

16) Márquez, Mirta L.; 17) Castro, Walter; 18) Chiesa, Susana M.; 19) Susseret,

Adolfo.

Distrito ESTE: TITULARES: 1) Gailach, Hugo; 2) Buffone, Oscar; 3) Capriroli, Alberto;

4) Secreto, Néstor; 5) Ramírez, Marcelo; 6) Asensio, Víctor; 7) Pianetti, Mariana; 8)

Manfredi, Estela; 9) Rodríguez, Eduardo; 10) Cerdeira, Eduardo; 11) Urquiza, Fernanda; 12) Chiesa, Raúl; 13) Gardón, María C.; 14) Busatto, Aldo; 15) Lequio, Carlos; 16) Paladino, Ricardo; 17) Agostinelli, Maximiliano; 18) Lacasa, Joaquín; 19) Guiotto, Carlos; 20) González, María; 21) García Campos, Alfredo; 22) Corro, Sandra; 23) Buldain, Miguel; 24) Quiroga, Jorge; 25) Echeverría, Zulma; 26) Teves, Carlos; 27) Reyna, Gabriela; 28) Amengual, Ana Lía. SUPLENTES: 1) Malazzoto, Gastón; 2) Lucero, Rubén A.; 3) Vargas, José Luis; 4) Gatti, Carlos; 5) Albano, Lidia; 6) Galvani, Gustavo; 7) Tello, Liliana; 8) Rodríguez, Silvina; 9) Perrota, Hugo; 10) Bustamante, Alicia; 11) Galvani, Andrea; 12) Amengual, Julio C.; 13) Aloy, Patricia; 14) Cascino, Nélida.

Distrito OESTE: TITULARES: 1) De Sogos, Carlos; 2) Silva, Rubén; 3) La Rotonda, Marcelo; 4) Gayoso, Elbio; 5) Bazterra, Héctor; 6) Ordoñez, Claudio; 7) Guidozzolo, Fabio; 8) Spitale, Claudio; 9) Carrero, Juan C.; 10) López, Ricardo; 11) Macchione, Juan M.; 12) Medica, Pedro; 13) Oldani, Rubén; 14) Romo, Susana; 15) Esperben, Fabián; 16) Rodríguez, María C.; 17) Arauz, Milagros; 18) Impinissi, Raúl; 19) Ottaviani, Abel; 20) Anunziata, Francisco; 21) Marttinelli, Héctor; 22) Mudeh, Alberto; 23) Rongvaux, Yolanda B.; 24) Saavedra, Alejandro. SUPLENTES: 1) Matorra, María L.; 2) Morales, Hugo; 3) Caceras, Gregorio; 4) Ferreyra, Nora; 5) Gutiérrez, Néstor; 6) Besada, Adriana; 7) Lobito, Santo F.; 8) Gailach, Nicolás; 9) Buffano, Delfor; 10) Maranda, María E.; 11) Buldain, Rubén; 12) Valdés, Alberto.