La dura confesión del actor Gerardo Romano

"No se nota porque laburo mucho", dijo. Los detalles.

Conocido por su participación en innumerables películas, series y novelas argentinas -quizás la más recordada y reciente es El Marginal-, el actor Gerardo Romano sorprendió a todos con una dura confesión. En medio de una entrevista televisiva con Chiche Gelblung contó que fue diagnosticado con la Enfermedad de Parkinson, sorprendiendo a panelistas y televidentes.

"Sí, no se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa para decir que tengo Parkinson", relató el actor sin sobresaltarse por sus palabras. Además, evidenció una gran indignación por los valores de los medicamentos y por la escasa jubilación que "no alcanza para nada".

Todo se evidenció cuando entrevistado y entrevistador hablaban sobre lo difícil que es afrontar la realidad actual con el precario monto de la jubilación: "Esto es la mesa de un jubilado, crema de marihuana para el dolor y esto para el Parkinson, para el colesterol", enumeró sus medicamentos el actor. Chiche, sorprendido, lo interrumpió: "¿Vos tenés Parkinson, Gerardo?

Ahí fue cuando el actor confirmó su enfermedad pero expresó que no se nota mucho por sus grandes esfuerzos laborales. A su vez, agregó: "Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo". Y señaló: "No puedo en la función de hoy parar y decir 'perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito'. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo".