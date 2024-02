Alertan por estafas en mails falsos de AFIP

Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, alertaron sobre una modalidad de estafa en la que, por medio de falsos mails, se busca obtener datos personales sensibles de los contribuyentes con el fin de robarles. Asimismo, recordaron que AFIP no solicita pagos ni datos personales vía mail, así como tampoco informa sobre embargos o situaciones fiscales.

Recomiendan revisar el remitente del correo electrónico para asegurarse de que no es parte del organismo fiscal. Además, se puede reconocer cuando un mail es falso porque la entidad no suele escribir texto en el cuerpo del correo ni firmar con un nombre particular.

A través de sus redes sociales, AFIPComunica, indicaron que el canal oficial de comunicación que utilizan para comunicarse con sus usuarios es el Domicilio Fiscal Electrónico. Es decir, que no emiten mensajería por Whatsapp, un medio comúnmente utilizado en las estafas.