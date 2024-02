Nación tampoco envió fondos de comedores escolares y peligra el inicio de clases

La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, se refirió a la falta de convocatoria a paritarias nacionales y a la decisión del gobierno de Javier Milei de no girar recursos.

La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, señaló que el gobierno de Javier Milei tampoco giró fondos correspondientes a comedores y advirtió que “se va a definir si se van a iniciar o no las clases en función de lo que pase” en las próximas semanas.

La sindicalista se refirió hoy a las negociaciones con el Gobierno nacional y a la decisión de la gestión de Milei de no girar fondos a las provincias vinculados al sector educativo.

“El Gobierno tiene la responsabilidad no solo de convocar a paritarias, sino además de enviar los fondos que no envió respectivos al Fonid y al Fondo Compensador”, señaló Alesso este martes en diálogo con El Destape Radio.

La titular de la Ctera (confederación que nuclea al Suteba) advirtió que se trata de fondos “que están en el presupuesto por ley, por lo cual el Gobierno no puede discrecionalmente no enviarlos”, mientras que alertó sobre otras sumas que Nación no giró como “el refuerzo nutricional para comedores y copas de leche” en un contexto en el que “tenemos un montón de pibes que no comen”.

Alesso contó que “mañana tenemos una reunión de la Ctera y luego vamos a poner fecha a un congreso donde se va a definir si se van a iniciar o no las clases en función de lo que pase estas próximas semanas”.

La sindicalista se refirió también a los aumentos en alquileres, en el transporte y los alimentos, y consideró que “la gente está perdiendo la paciencia”. “Yo creo que va a ser muy difícil que no haya un plan de lucha si no cambia esta situación”, admitió.

Las clases se iniciarían entre el 26 de febrero y los primeros del próximo mes en las distintas provincias. En el caso de las escuelas bonaerenses el comienzo del ciclo lectivo está previsto para el 1 de marzo.

La semana pasada, el gobierno de Axel Kicillof abonó (como estaba previsto en el cronograma) los salarios docentes con la totalidad de las sumas que lo componen, incluidas las que les corresponden a Nación (como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y Material Didáctico) pese a que la administración central no giró los fondos.

Sin embargo, en las últimas horas, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió que la Provincia “no tiene los recursos” para pagar durante todo el año las sumas incluidas en el salario docente que corresponden a Nación.