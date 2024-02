Peligra el inicio de clases porque Nación no gira los fondos previstos por ley

Gremios docentes y administraciones provinciales advierten que no iniciarían las clases porque el gobierno de Milei no remite el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente ni del Fondo de Compensación Salarial Docente.

La semana pasada, los gremios docentes con representación nacional advertían sobre el riesgo de que este año no comience el ciclo lectivo debido a la falta de actualización de los salarios del sector. Ante el reclamo de la convocatoria a la paritario, desde el Gobierno nacional obtuvieron como toda respuesta que “no hay plata”.

En concreto, la CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), podrían declararse en paro ante la falta de actualización del salario docente.

El jueves pasado, representantes sindicales se reunieron por segunda vez con el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien les adelantó que “por orden de arriba” no puede iniciarse la paritaria docente, mientras que “los salarios docentes de todas las jurisdicciones se encuentran actualmente por debajo de la línea de pobreza (CBT)”, según indicaban mediante una declaración pública.

“Ante esta acuciante situación si los sindicatos docentes no somos convocados a negociar es el Gobierno el que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo. A pocos días de iniciarse el mismo aún no tenemos novedad alguna por parte de los funcionarios”, agregaba la declaración.

Qué pasa en las provincias: Milei no envía los fondos previstos en la ley

Para colmo, la administración de Javier Milei todavía no transfirió a las provincias el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representa un porcentaje del salario que cobran, de manera igualitaria, más de 1,6 millones de docentes de todo el país, desde el nivel inicial hasta el terciario no universitario.

Nación tampoco transfirió el dinero del Fondo de Compensación Salarial Docente, que solo cobran provincias de menores recursos, como Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero, que lo recibieron durante el año pasado.

En ese sentido, Ariel Martínez, ministro de Educación de La Rioja, advirtió que el problema se inició “desde el momento en que en diciembre ya no se cumplió con el Fondo Compensador”, motivando no solo la preocupación del gobierno riojano sino también de los gremios de la provincia.

“A la provincia se le está adeudando el piso salarial de diciembre, el piso salarial de enero y ahora con el agravante de que no hemos percibido tampoco el Fondo de Incentivo Docente”, lo que representa entre 10% y el 13% del salario de los maestros, precisó el funcionario.

Sobre las negociaciones con los sindicatos del sector, Martínez explicó que justo estos meses previos al inicio del ciclo lectivo “es la época en que debemos dar garantías, certidumbre, previsibilidad para que la pauta salarial y la agenda educativa integral se pueda se pueda llevar adelante. Hoy no la podemos llevar”, sentenció en declaraciones por C5N.

"El secretario de Educación Carlos Torrendell nos había dado las garantías de que en el primer trimestre se iban a sostener todas las líneas de financiamiento", indicó el ministro pero luego se encontraron con otra compleja realidad.

"La visión del Gobierno nacional es atomizar el desarrollo en cada provincia, que se manejen con sus propios recursos, generando una brecha y una asimetría, para nosotros es muy preocupante", concluyó Martínez.

Por su parte, el titular de la cartera educativa de Catamarca, Dalmacio Mera, dijo que en la última reunión del Consejo Federal Educativo, que se desarrolló el viernes pasado en Buenos Aires, elaboraron una nota firmada por los ministros de las 24 jurisdicciones para “pedir lo que debe la Nación a las provincias en general, los meses de noviembre y diciembre, además de la certidumbre de saber qué piensan hacer con fondos que deben mandar a las provincias todos los meses para poder planificar el año lectivo”.

"Las provincias han tomado la decisión de sacar plata de un lado para poner en otro, ¿cuánto se puede sostener eso? No creo que mucho tiempo. Es dinero programado para otras obligaciones de las jurisdicciones", sostuvo Mera, para quien “lo que está faltando que el Gobierno mande a las provincias no es de la Nación ni de las provincias: es de los docentes. La ley está para cumplirse”, afirmó Mera.