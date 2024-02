Mariano Navone debutó con victoria en la Qualy del Argentina Open

El nuevejuliense tuvo su primera experiencia en el ATP 250 de Buenos Aires, el torneo que disfrutó durante tantos años desde la tribuna. Sueña con jugar el cuadro principal.

Mariano Navone (9 de Julio, 108° del ranking) ganó ayer por primera vez en un torneo ATP y, además, en el Court Guillermo Vilas.

La Nave, como se lo conoce entre el público e incluso sus propios colegas, derrotó a Corentin Moutet (146°) por 5-7, 6-2, 6-2, en un partido muy particular por la conducta del francés, y se metió en la ronda final de la clasificación del Argentina Open, para estrenar su casillero de victorias en este nivel. Campeón de 5 Challengers en 2023, enfrentará a Felipe Meligeni Alves (153°) en busca del cuadro principal, desde las 14.20 de hoy.

"Contento. La cancha estaba muy llena y ¡qué no pasó en el partido! Hacía mucho que no jugaba en un ambiente así. Mucho calor, muy hablado. Supe manejar la presión, porque parecía un partido de fútbol. Por suerte pude hacer mi juego. Me queda para toda la vida haberlo disfrutado, no esperaba que se llene así en un partido de qualy", señaló Mariano.