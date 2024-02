Pehuajó: Pérdidas totales en un campo por la tormenta

El productor Santiago Ranciari, relató la dramática situación que le tocó vivir, cuando llegó a su campo en el kilómetro 500 de la ruta 226 junto a una de sus hijas.

"Cuando abrí la tranquera fue un espectáculo dantesco, espeluznante, no quedó nada” dijo, para relatar que se habían volado el techo de la casa y de los animales, estaba todo desparramado, adentro de la casa todo mojado, colchones, heladera, cocina, todo era un desastre.

Ranciari no supo explicar qué pasó, aseguró que la imagen lo dejó en shock, y solamente agradece haber tomado la precaución ayer de soltar las ovejas para que puedan refugiarse solas, “si hubieran estado encerradas esto sería una carnicería hoy” aseguró, y también destacó la importancia de que ocurriera un día de semana cuando la familia no estaba en el lugar.

El productor aseguró que las pérdidas son del 100% y señaló que fue su hija, trabajadora en el campo también, la que advirtió que solo el molino quedó en pie, después, nada. “Ver la cara de mi hija al decirme que perdimos lo que habíamos construido con tanto esfuerzo, me destroza” aseguró Ranciari, y reconoció que si bien reconoce que hay situaciones peores que atravesaron como familia y de las que se han recuperado, este es un gran golpe, muy duro y no es culpa de nadie, pero les hizo mucho daño. “Ahora dejé los perros sueltos, para que los ladrones no vayan a llevarse lo poco que quedó” dijo el productor, y agradeció a la gente de bien que inmediatamente les expresa su apoyo.

Fuente: Radio Mágica Pehuajó.