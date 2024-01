El Papa define la fecha a su encuentro con el presidente Milei

El encuentro podría darse en lunes 12 de febrero en el Palacio Apostólico de El Vaticano. Sería el día después de la canonización de Mama Antula, la primera santa argentina.

El Papa Francisco define por estas horas la fecha a su encuentro con el presidente Javier Milei: lo recibiría en audiencia privada en El Vaticano el próximo lunes 12 de febrero.

La fecha, que se filtró a diarios nacionales de fuentes no especificada pero aún no está confirmada, no sería azarosa.

Es que el domingo 11 de febrero se beatificará a Mama Antula, que se convertirá en la primera santa argentina. Milei ya adelantó que planea asistir a esa ceremonia.

La audiencia será el corolario de una relación entre Francisco y Milei que comenzó en forma muy tirante, por los agravios públicos que se conocieron cuando el mandatario era candidato a presidente y que luego se encauzó con el llamado telefónico del Santo Padre al líder libertario, en noviembre, para felicitarlo por el triunfo electoral.

Luego siguió la carta del presidente Milei al Santo Padre para invitarlo a visitar la Argentina. Esa vía oficial fue el paso que se esperaba, luego de una reunión informal que varios obispos argentinos –de distintas provincias- mantuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la casa de la exsenadora nacional María Cristina Guzmán, que se ofreció para acercar posiciones y encontrar canales de comunicación.

La reunión de Milei con Francisco podría realizarse en el Palacio Apostólico. En medios católicos se sostiene que es una práctica habitual que el Santo Padre reciba en una audiencia al presidente del país de la persona canonizada. La ceremonia está prevista para el domingo 11, a las 9, hora de Roma.