Reafirman que la obra de la Autovía 5 hasta Suipacha "no se va a parar"

El diputado nacional chivilcoyano Eduardo Falcone volvió a ser entrevistado por medios de la zona y remarcó que "las obras que están en ejecución avanzada y las que tienen financiamiento externo o bancos de inversión, no van a parar".

La nota estuvo basada en la reunión promovida por el chivilcoyano -referente del MID, aliado políticamente con el Presidente Javier Milei- con el ministro de Infraestructura de la Nación Guillermo Ferraro, relacionado con la Autovía de la Ruta Nacional 5, un proyecto que el legislador del MID tomó con mucho entusiasmo, cuando era un ciudadano más, llevándolo a sumarse a la campaña de miles de bonaerenses y pampeanos.

Falcone se refirió a los encuentros diarios en la Cámara de Diputados para el tratamiento del DNU y la Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo: “Estos días son muy “calientes”.

La semana pasada recibimos a ministros y miembros del Poder Ejecutivo para contestar preguntas. En lo personal tuve dos participaciones y una de ellas fue con el ministro de Infraestructura Ferraro, cuando fue a explicar el régimen de incentivos para las grandes inversiones(RIGI), un anexo que está en la ley bases.

Por otro lado, nos visitaron distintos sectores y personas de la sociedad civil, que tenían algo para decir a favor o en contra de la ley.

Ahora habrá un impasse en las reuniones, porque siguen las negociaciones, son plenarios para tratar de sacar el despacho por mayoría de las tres comisiones, de la mía, “Presupuesto y Hacienda”, “Legislación general” y “Asuntos Constitucionales”.

“Ya sabemos que Unión por la Patria y la Izquierda nos van a votar en contra, pero las negociaciones son con los bloques alineados para ver en cuánto del contenido de la ley nos van a acompañar. Ya dijeron que lo harán en lo central, pero se está discutiendo en qué aspectos no lo harán”.

Sobre los temas que se discuten, el legislador confirmó que “son los mismos que trascendieron en los medios periodísticos: no quieren que el Presidente tenga facultades delegadas por 4 años -que ya está hablado- y se acortará en el tiempo. También la lista de privatizaciones que tengan un debate más largo. Las fórmulas de las jubilaciones, donde la mayoría de los bloques no están de acuerdo, algo que me parece razonable. Lo mismo con la eliminación de las elecciones PASO”.

REUNION CON EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

“Le pedí la reunión al ministro para hablar sobre la Autovía 5. Le estoy haciendo un seguimiento al tema desde que asumió el gobierno. En mi alocución, cuando el ministro estuvo en el recinto, lo expuse claramente y con dureza en el Congreso, después que un diputado de la provincia de La Pampa tocara el mismo tema", dijo.

También, indicó: “aproveché esa expresión y toda mi exposición ante el ministro fue consultarlo sobre lo poco que se está haciendo ahora con los movimientos de tierra entre Mercedes y Suipacha y lo felicité por el capítulo que tiene la ley de grandes inversiones en infraestructura, donde se menciona que el capital privado haga lo que el Estado no hizo".

Según Falcone, “luego pedí una reunión en su despacho, estuve 40 minutos hablando de este tema, fui con mi colega desarrollista y economista, Federico Poli, y lo que primero debo decir es -para darle tranquilidad a la población de Chivilcoy-, esa obra no se va a parar. Y lo digo ante el mito que menciona que se va a parar toda la obra pública y lo que nos dijo Ferraro, fue que las obras que están en ejecución avanzada y las que tienen financiamiento externo o bancos de inversión, no van a parar".

Sostuvo que "en el caso de la Autovía 5, tiene un 8 por ciento de ejecución, con lo cual, no se incluiría en las que están avanzadas, pero como tiene financiamiento de la CAF (Corporación Andina de Financiamiento) un organismo multilateral de crédito de América Latina que ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina, con lo cual tiene financiamiento, además de la modalidad ´pary passu´ del Estado".

“El ministro Ferraro me garantizó que, si bien la obra tiene muy poco avance, mostrándome una carpeta donde se indica el 8 por ciento, por lo que -si no tuviera financiamiento- sería una obra que se podría suspender directamente. Pero como tiene financiamiento, con aporte del CAF y el Estado, por eso se ven las máquinas trabajando, a muy bajo ritmo", enfatizó.

Opinó que “lo que sucede, como también lo dije en el Congreso, se pactaron 20 kilómetros en 3 años, por lo que no sólo es problema de dinero, sino de ineficiencia, porque hacer 20 kilómetros en la pampa húmeda, no es complicado técnicamente. Se pusieron más carteles que metros de cemento en la ruta, necesitamos que llegue a Chivilcoy".

“Pude hablar de este tramo corto que se está haciendo y además sobre -una vez aprobada la ley- que se habilite el financiamiento privado nacional y extranjero, de qué modo los diputados, la sociedad civil podríamos colaborar, aportar ideas, para que la obra se haga", comentó.

A modo de cierre, Falcone expresó: “el ministro me habilitó a transmitir, en mis apariciones públicas, que la actual obra de 20 kilómetros Mercedes-Suipacha no se va a suspender. Y yo me comprometí a trabajar políticamente para ver de qué modo conseguir financiamiento para que continúe”.

Fuente: La Razón de Chivilcoy.