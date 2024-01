¿Qué es la "derrota automática" la idea de Gianni Infantino?

La idea de Infantino se puso en práctica luego de lo que sucedió en dos partidos durante este fin de semana. En uno de ellos, el arquero francés del Milan, Mike Maignan, abandonó el campo de juego en medio del partido tras denunciar que oyó desde la tribuna "ruidos de mono" cuando jugaba ante Udinese y esto no le cayó para nada bien al futbolista que entre enojo y tristeza se fue a los vestuarios.

Luego, Kasey Palmer del Coventry, declaró haber recibido insultos similares en Hillsborough en el partido frente al Sheffield Wednesday que también estuvo demorado por un tiempo. Ante estos actos repudibables, Infantino dijo que iba a tomar las riendas del asunto y que las instituciones podrían ser castigadas por lo que pasó.

“Además del proceso de tres pasos (partido detenido, partido reanudado y partido abandonado), tenemos que implantar una pérdida automática para el equipo cuyos aficionados hayan cometido actos racistas y hayan provocado el abandono del partido, así como prohibiciones de acceso a estadios de todo el mundo y cargos penales para los racistas”, declaró en un post de la FIFA en X, antes Twitter.

Luego continuó: “Los sucesos que tuvieron lugar en Údine y en Sheffield el sábado son totalmente aborrecibles y completamente inaceptables. Los jugadores afectados por los sucesos del sábado cuentan con todo mi apoyo. Necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas, empezando por la educación en los colegios para que las generaciones futuras entiendan que esto no forma parte del fútbol ni de la sociedad”, añadió.

Maignan, el arquero de Rossonero, también habló sobre su situación: “Esto no debería existir en el mundo del fútbol, pero por desgracia se repite desde hace muchos años. Con todas las cámaras presentes y las sanciones por estas cosas, hay que hacer algo para cambiar las cosas. Todos tenemos que reaccionar, hay que hacer algo porque no se puede jugar así”, declaró a Milan TV luego de confirmar que oyó a hinchas haciendo “ruidos de mono".

Palmer también habló, el mediocampista del club inglés expresó: “El racismo es una vergüenza. No tiene cabida en el mundo, y mucho menos en el fútbol. Soy negro y estoy orgulloso de serlo, y estoy educando a mis tres hijos para que sean exactamente igual. Para ser sincero, tengo la sensación de que las cosas nunca van a cambiar, por mucho que lo intentemos. Un par de aficionados haciendo cánticos de mono no definen a una afición: agradezco todo el cariño y el apoyo que he recibido”, escribió mediamente un descargo.

Por el momento no hay nada oficial, es solamente una idea del presidente de la entidad mundial que maneja el fútbol pero no se ha avanzado en la definición de esta nueva sanción al racismo.