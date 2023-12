Se disputó el sábado la Milla Nocturna en el Club Atlético

Se disputó la carrera callejera denominada “una milla nocturna”, por ser esa la distancia a recorrer, que contó con la organización de la sub comisión de atletismo del Club Atlético, liderada por Edgardo Beraza y un buen número de colaboradores.

Con partida desde la Av. Mitre, casi Av. Pte. Perón en un circuito de 1 milla, por las calles Mitre, Granada, Cavallari, Pte.Perón y llegada por la Av. Mitre a la altura del Gimnasio “Ernesto Báncora”, contando con la participación de más de 70 corredores de ambos sexos, de nuestra ciudad, de Chacabuco, Bragado, 25 de Mayo, Los Toldos y C.Casares.

En la categoría masculina mayores de 40 años, finalizaron: 1 German Meneses (Bragado); 2 Marcelo Demarco (25 de Mayo); 3 Franco Macagno (Bragado); 4 Héctor Lezcano (9 de Julio); 5 Tero Ramírez (9 de Julio); 6 Mario Catáneo (Chacabuco); 7 Walter Campos (9 de Julio); 8 Martin Bibini (9 de Julio); 9 Guillermo Labriola (9 de Julio); 10 Francisco Aguilera (9 de Julio); 11 José Vélez (C Casares); 12 Darío Míguez (C Casares); 13 Daniel Torres (9 de Julio); 14 Walter Esteban (9 de Julio); 15 Leandro de la Plaza (9 de Julio); 16 Adrián Gonzalez (9 de Julio); 17 Juan Sarmiento (9 de Julio); 18 Jorge Carneri (9 de Julio); 19 Héctor San Andrés (9 de Julio); 20 Pablo Méndez (Alberti); 21 Jorge Duarte (Alberti); 22 Luciano Alcalá (9 de Julio); 23 Rubén Muñoz (9 de Julio); 24 Gustavo Lagorio (9 de Julio); 25 Gustavo Luchessi (9 de Julio); 26 Carlos Bouflet (9 de Julio); 27 German Bucero (9 de Julio); 28 Daniel Torrens (9 de Julio); 29 Carlos Vargas (9 de Julio); 30 Héctor Morales (9 de Julio); 31 Roberto Luna (C.Casares). Y menores de 40 años: 1 Emiliano Nievas (C Casares), 2 Ricardo Anca (9 de Julio), 3 Jeremías Castro (25 de Mayo), 4 Gaspar Andreoni (Los Toldos), 5 Nahuel Lacasa (9 de Julio), 6 Juan Fuertes (9 de Julio), 7 Laudelino Suarez (Bragado), 8 J.Manuel Picotto (C. Casares), 9 Agustin Loretti (C. Casares), 10 Hernán Carneri (9 de Julio), 11 Yamil Tamagnini (Bragado), 12 Martin Pesciallo (9 de Julio), 13 Federico Gaig (9 de Julio), 14 Reinaldo Esperanza (9 de Julio), 15 Leonardo Ponce (Bragado), 16 Francisco Rossi (9 de Julio), 17

Lautaro Conejera (9 de Julio), 18 Alejandro Ibarra (9 de Julio), 19 Miguel Villegas (9 de Julio), 20 Milo Ramírez (9 de Julio); y la participación de los menores Dimas Alcalá, Hilario Alcalá, Mateo Bouflet y Lucas Bouflet

Y en categoría femenina, clasificaron: 1° Clara Beraza, 2° Alexia Palacios; 3° Tere Regueiro; 4° María Basso; 5° Sofía Hourveig; 6° Yanina Alvarez; 7° Carmen Anca; 8° Estefanía Conejera; 9° María Beraza; 10° Cecilia Garrido; 11° Micaela Pérez; 12° Leticia Hernández; 13° Antonella Mari; 14° Nora Coronel; 15° Cecilia Freytes; 16° Andrea López; 17° Carla Gómez; 18° Florencia Pesciallo; 19° Mara Amado; 20° Taina Gallo.

El viernes se corren los 5 Kms.