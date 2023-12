Identificaron al responsable de un cruento choque y posterior fuga en Carlos Tejedor

La Policía Comunal de General Villegas logró identificar a un hombre mayor de edad, y oriundo de la ciudad de Bolívar, como autor y responsable de un cruento choque que tuvo lugar en la Ruta 226 el pasado 15 de diciembre.

Como consecuencia del accidente, ocurrido en el kilómetro 608 -en cercanía de la localidad de Tres Algarrobos-, resultó herido un hombre de 78 años y de apellido Maidana que tuvo que se hospitalizado con heridas de extrema gravedad en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de General Villegas.

El bolivarense se había dado a la fuga inmediatamente después de ocurrido el impacto y recién ahora, con el avance de la investigación, se pudo dar con su identidad.

Cuenta el portal distritointerior.com.ar que el hombre enfrentará ahora la imputación de Lesiones Culposas por la causa que investiga la UFI Nº 1 a cargo del Dr. Manuel Iglesias del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

El mismo sitio agrega que manejaba una camioneta marca Renault Oroch radicada en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento y que sus datos filiatorios no han sido develados para no entorpecer el proceso judicial. No obstante, fuentes consultadas por La Mañana de Bolívar indican que se trataría de Walter Caro y el rodado en cuestión pertenecería a la firma CIALE Alta, vinculada a la genética animal.

Un parte policial indicó que fue fundamental el análisis de los videos captados por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal de General Villegas y otras perteneciente a propietarios de predios rurales cercanos al suceso, como así también de la información fehaciente proporcionada por varios vecinos de la localidad.