La quiso estafar por whatsapp y terminó en consejos de ortografía

Las estafas en internet continúan siendo una preocupación creciente para los internautas en todo el mundo. Con promesas de programas sociales, descuentos en productos y ofertas laborales tentadoras, muchas personas sin saberlo comparten información personal valiosa o incluso pierden dinero. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de estafa reciente se transformó en una conversación inusual que llamó la atención de los usuarios de X (Twitter).

Una joven usuaria de la red social compartió un inusual diálogo en su cuenta de la plataforma, que rápidamente se volvió viral. “Hoy finalmente me llegó la estafa del que le hackean el WhatsApp y piden transferencia. Después de boludearlo todo el día, le terminé dando consejos”, escribió la joven en su cuenta. Aunque no subió el diálogo completo desde el principio, lo que siguió fue un diálogo completamente insólito.

La conversación se desarrolló cuando la chica, en un intento por entender mejor al estafador, le hizo una pregunta directa: “¿Laburás de algo más o te dedicás a esto full time?”. La falta de respuesta del delincuente no detuvo su interés. Sorprendentemente, agregó: “Igual te sugeriría que trabajes un poco más en las faltas de ortografía porque se nota mucho. Si te rinde buena guita hacer esto, te diría que inviertas un poco en eso”, le aconsejó.

El delincuente, lejos de tomar represalias o cortar la conversación, sorprendió aún más a la joven agradeciéndole y pidiéndole algún contacto más para seguir robando: “¿Querés estafar a alguien que te haya hecho algo malo o algo parecido?”.

El tweet superó las 600 mil visualizaciones en la red social. “Me mata que te haya ofrecido estafa por venganza...”, “Por poco no le tiraste un diccionario”, “Estallé, te zarpaste y te aplaudo de pie; me hiciste el día”, “Amo que se convirtió en sicario de estafa”, “Era un justiciero al final. Si querés te paso el número de mi ex”, “Jaja no los avives que nos damos cuenta por como escriben”, “Pásame el número. Tengo un par de personas para sugerirle”, “Recomendale que se anote en la nocturna”, “Yo re insulté a uno hace unos días, descargué la ira acumulada con el que sí me logró estafar”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.