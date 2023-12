Tragedia en Bahia Blanca: hay al menos 13 muertos por el temporal

Trece personas fallecieron y numerosas personas resultaron heridas durante el temporal que afectó a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, cuyas autoridades calificaron de “catástrofe” a la situación e informaron sobre voladura de varios techos, el ingreso de lesionados de gravedad al hospital local y la activación de centros de evacuados.

En solo 30 minutos, una catástrofe sacudió a Bahía Blanca. El gobierno local además informó que “todas las fuerzas de emergencia se encuentran trabajando e inicialmente el Hospital Municipal recibirá a las personas heridas. Se activaron centros de evacuación en el Club Estrella, Club Olimpo y Dow Center”.

Entre los daños reportados se registran voladura de techos; caída de ramas, postes y cables; calles anegadas y la mayor parte de la ciudad quedó sin energía eléctrica, como algunos de los efectos que la intensa tormenta deja a su paso. Un inusual viento en medio de la tormenta que cayó la tarde de este sábado sobre la ciudad causó serios destrozos en el Club Comercial de White, afectando las canchas de fútbol, el área de quinchos y la cocina.

"Me contaron que vieron una especie de manga, como un tornado, porque no se explica el desastre, esto no es un simple viento, levantar los techos así completos es muy raro", explicó Pablo Reynafe, presidente del club, en declaraciones al sitio La Brújula. Los vientos arrancaron por completo el techo de los quinchos, también derribaron un paredón, voltearon arquerías y causaron daños en las redes que rodean las canchas del Club Comercial.

"Fue en un ratito. Nosotros nos refugiamos a la vuelta del club y cuando volvimos estaba destrozado,", agregó Reynafe. Más temprano el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta por tormentas fuertes en la región y Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires dio cuenta, a través de redes sociales, sobre una reunión virtual de los intendentes de la región para tomar medidas de prevención.

La tragedia del Club Bahiense del Norte

La tragedia sucedió durante una exhibición de patín en el Club Bahiense del Norte, institución emblema de localidad. Se derrumbó el techo, generando múltiples heridos y al menos trece fallecidos.

La noticia fue confirmada por el servicio de emergencia Siempre. Asimismo, informaron que los bomberos continúan trabajando en el lugar porque todavía hay personas bajo los escombros.