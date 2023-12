Un niño de 13 años fue abusado por compañeros de una Orquesta

La familia realizó la denuncia ante el Juzgado Penal Juvenil de Dolores. Los agresores son dos menores de 15 y 16 años.

La Orquesta Escuela de Chascomús es un emblema en la localidad. (Facebook).

La familia de un niño de 13 años denunció ante la Justicia que su hijo fue abusado sexualmente durante un viaje de estudios por un grupo de compañeros, quienes también lo golpearon y viralizaron videos de lo ocurrido.

Los denunciados ante el Juzgado Penal Juvenil de Dolores son dos menores de 15 y 16 años, y los hechos ocurrieron durante un viaje organizado por la Orquesta Escuela de Chascomús (OECh) a la localidad de Posadas, Misiones, a comienzos de septiembre. Asimismo, un mes después, los mismos adolescentes señalados en la denuncia de abuso sexual, golpearon al menor provocándole lesiones y un traumatismo de cráneo que dejó a la víctima sangrando en el suelo del aula principal de la institución, ante varios testigos. De acuerdo a los voceros, esa golpiza fue filmada y las imágenes luego viralizadas por una alumna.

El padre del niño agredido aseguró que “toda esa evidencia, incluyendo el video, declaraciones y fotografías de las lesiones” están en manos de la jueza de Garantías del Departamento Judicial Dolores, María Fernanda Hachmann, quien lleva el caso bajo la caratula de “abuso sexual” y “lesiones”. Desde el tribunal se impusieron medidas cautelares, como la restricción perimetral y prohibición de contacto de los adolescentes acusados con la víctima.

La Dirección de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires tomó conocimiento del caso y definió líneas de acción. Fuentes oficiales dijeron a DIB que “se recibió a la familia de la víctima y se inició una investigación interna para determinar responsabilidades, además de instrumentar acciones de convivencia”.

La familia del niño explicó a los medios locales que pese a haber intentado reunirse con las autoridades comunales “nadie” los recibió y que en la Orquesta Escuela les respondieron que no era posible “discontinuar la asistencia de los abusadores”.

"Mi hijo no asiste más a la Orquesta Escuela de Chascomús, dado que fueron negligentes al no coordinar correctamente el cronograma necesario para que la víctima no se cruce con los abusadores", determinó el padre del menor.