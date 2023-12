Cristina Pérez debutó en la TV Pública y la destrozaron en las redes sociales

Debido a que Luis Petri fue designado ministro de Defensa del Gobierno de Javier Milei, Cristina Pérez le dijo adiós al noticiero de Telefe, pero este martes estuvo en el canal estatal cubriendo una actividad presidencial.

Cristina Pérez dio un paso al costado del noticiero de Telefe, debido a que su marido Luis Petri, fue designado ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei, pero para sorpresa de muchos, este martes debutó en la TV Pública.

En su momento, la periodista había explicado: “No es un pedido, sino es un reglamento interno con el que todos estamos de acuerdo”.

Y, cuando le consultaron si, en el caso que Petri ganara, dejaría de ser conductora del noticiero, agregó: “Seguramente haría otra cosa en el canal. Otro tipo de programa. Pero tampoco eso para mi es algo que me preocupe. No hay una opción. Es mi marido. Yo amo a mi marido. Y me pone ante una posibilidad de cambiar y a eso no le tengo miedo. Yo hago muchas cosas y, desde el periodismo, podemos encontrar muchos caminos”.

Al ser consultada sobre cómo llevaría adelante su rol como comunicadora, Pérez declaró: “Este proceso lo tengo hecho, porque a mí la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron precandidato a vicepresidente. Traté de tomarlo como una oportunidad, entonces por ahí para mí va ser intentar cosas que no me hubieran dejado intentar antes, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal sobre un programa para mí el año que viene”.