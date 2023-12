Comerciantes locales preocupados por intentos de fraude

Comerciantes de la calle Tomás Cosentino pretenden dar a conocer el intento de estafa que está llevando adelante un grupito de adolescentes en la ciudad.

Según explica uno de los comerciantes en un escrito que hace llegar a nuestra redacción, un par de adolescentes de 14 años, ambos con camiseta de fútbol, se presentan a comprar en los comercios, eligiendo productos de mayor valor y al momento de pagar piden hacerlo con el método QR que brindan algunos bancos y billeteras electrónicas. Con la excusa de no lograr conectar para hacer el pago, pedirían datos para transferir, aunque tampoco con este método abonarían porque lo que estarían utilizando es una aplicación trucha para engañar a los comerciantes.

CARTA RECIBIDA EN NUESTRA REDACCIÓN

ATENCIÓN COLEGAS COMERCIANTES!!! HAY 2 NIÑOS CON LA APLICACIÓN FALSA DE MERCADO PAGO POR LOS NEGOCIOS DE LA CALLE RIO URUGUAY. VENIAN CON MAS GOLOSINAS ASÍ QUE AL PARECER YA LA ESTUVIERON USANDO. TE DICEN QUE NO LES ANDA PARA ESCANEAR EL QR. TE MUESTRA QUE SE LE "TRABA" LA PANTALLA. Y TE PIDE ALIAS PARA TRANSFERIR. CUÁNDO TE MUESTRA EL COMPROBANTE DICE. "YA REALIZASTE TU TRANFERENCIA DE $..... A:

Y NO MUESTRA EL NOMBRE DE QUIEN LA RECIBE.

NO LLEGÓ NOTIFICACIÓN DE LA TRANFERENCIA A NUESTRA CUENTA. CUANDO LE DIGO AL NIÑO QUE NO HABIA LLEGADO NADA, EL TENIENDO EL COMPROBANTE APROBADO ME DICE QUE CUALQUIER COSA VUELVE CON LA PLATA, Y DECIDEN RETIRARSE.

OJO!!!!!!! MIREN TODO!!!!! REVISEN LAS NOTIFICACIONES Y NO DEJEN QUE SE VAYAN HASTA HABERLO COMPROBADO. ACUERDENSE QUE PARA ESTAS COSAS NO HAY EDAD Y HOY EN DIA NO SE PUEDE CONFIAR EN NADIE.