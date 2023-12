Una joven de 22 años murió en el hospital de Balcarce luego de dar a luz

La familia realizó la denuncia a la Justicia que deberá determinar qué fue lo que ocurrió con la realización de una autopsia que eche luz sobre las causales de la muerte de la joven.

Una joven de 22 años, identificada como Claribel Medina, falleció a finales de la semana pasada en el Hospital Municipal Felipe A. Fossati de Balcarce. Según se supo, había dado a luz a su hija y una complicación en su estado de salud hizo que debiera permanecer internada en el centro asistencial. Lamentablemente falleció.

Desde el entorno familiar de la joven denuncian una presunta mala praxis por parte de los profesionales que la atendieron. En ese contexto, el pasado viernes, se llevó a cabo una manifestación frente al Hospital Municipal, por espacio de unas 3 horas.

Según publicó el portal Eldiariobalcarce, a través de las redes sociales, los familiares y amigos apuntan contra una médica del Hospital. En la red social Facebook expresaron, “Balcarce tiene que manifestarse por ella, por su familia, por esa bebé que se quedó sin su mamá. Esto no puede olvidarse, gente. Esto fue mala praxis. Cuando se supone que los médicos están para salvarnos la vida, cuando se supone que están capacitados para que estas cosas no ocurran”.

Y otro mensaje decía “imaginate esperar 9 meses a tu bebé, que llegue el día tan ansiado de su llegada, luego el alta para poder disfrutar de tu hija en casa, pero no podés. Algo no está bien con vos y volvés al Hospital, las cosas se complican y por mala praxis te encontrás peleando por tu vida y tu corazón no aguanta. Los sueños, las ganas de disfrutar la maternidad, el abrazo de mamá, el beso de papá, lo vivido con tus hermanos y el corazón de la persona que te ama todo eso te lo llevás. Duele, duele tu hija, duelen tus papás, tus hermanos, tu compañero”.

Con pancartas, con afiches, con la foto de Claribel, pedían por la presencia de las autoridades sanitarias para que esbocen algún tipo de respuesta.

Hasta el momento las autoridades del Hospital Municipal no se han expresado públicamente, pero trascendió en la prensa local que se iniciaron los sumarios administrativos correspondientes.

Paralelamente, la familia de Claribel realizó la denuncia a la Justicia que deberá determinar qué fue lo que ocurrió con la realización de una autopsia que eche luz sobre las causales de la muerte de la joven.