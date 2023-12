PAMI anunció una nueva modalidad para la entrega de pañales

Tras firmar un convenio con las entidades farmacéuticas, PAMI informó que la nueva modalidad se encuentra disponible desde el 1 de diciembre.

A través de sus redes sociales oficiales, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó que se retoma la entrega de pañales en farmacias. De acuerdo a lo detallado, desde el 1 de diciembre los afiliados pueden retirar los pañales en farmacias adheridas a la red PAMI.

De esta manera, la obra social de jubilados y pensionados retoma la modalidad que había sido suspendida a finales de septiembre y reemplazada por el depósito del dinero correspondiente a la necesidad de cada afiliado. A través de esta función se depositaba el dinero con los haberes jubilatorios y se podían adquirir los pañales en supermercado, pañalera, farmacia o cualquier comercio.

Esta modificación se produce debido a que PAMI y las entidades farmacéuticas "se comprometen a garantizar la continuidad de provisión y entrega en tiempo y forma en todo el territorio nacional".

De acuerdo a lo detallado, mensualmente se deberá proveer los pañales para las personas afiliadas cuya patología lo indique. No obstante, si no se retiran dentro del mes en curso, no se acumularán para el período siguiente.

¿Quién puede realizar la receta electrónica?

La receta podrá ser realizado por el médico de cabecera si se encuentra habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica. De esta manera, se podrá confeccionar hasta 3 recetas simultáneas para cubrir la necesidad durante 3 meses.

Pasos para retirar los pañales en farmacias

Ante la modificación en la modalidad de entrega de los pañales los afiliados deberán seguir los siguientes pasos:

Presentar el DNI y la credencial

Quienes tengan algún inconveniente al momento de la entrega de los pañales para adultos podrán realizar el reclamo a través de la página oficial de PAMI al que se accede mediante este enlace. En primera instancia deberán seleccionar el motivo del problema y luego lo continuarán detallando el número de afiliado, junto con el número de documento.