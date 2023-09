Qué es y cómo anotarse al registro de solicitantes de lotes que lanzó el Gobierno

El Gobierno lanzó el Registro Único de Solicitantes de Lotes para personas que no cuenten con ningún inmueble. ¿Cómo funciona y cuáles son los requisitos?

El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó en La Rioja el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), un instrumento "que le permitirá al Estado garantizar el acceso a la tierra a familias de sectores populares de todo el país". ¿De qué se trata este programa impulsado por el Gobierno?

“El RUS nos va a permitir organizar la demanda de lotes para vivienda y lotes para la actividad productiva, trabajar con los gobernadores y con cada uno de los intendentes y poder desarrollar políticas muy activas a partir de la decisión de nuestro futuro presidente Sergio Massa de hacer todo lo que tenga que hacer para garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda”, explicó la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz.

¿Qué es el RUS y cómo funciona?

Es un registro gratuito que permite conocer las personas y familias de los barrios y sectores populares de todo el país que necesitan acceder al suelo para construir su vivienda o desarrollar actividades agrícolas. Esto permitirá identificar las zonas con mayor demanda de suelo para poder impulsar proyectos de manera federal, ágil, justa y transparente.

El registro será el punto de partida para avanzar en un programa concreto de 1.000.000 de lotes con servicios destinados a las familias de sectores populares que lo necesitan.

¿Cómo inscribirse al RUS?

Los interesados en inscribirse en el Registro Único de Solicitantes de Lotes, deberán completar el formulario de inscripción según tipo de lote: Formulario lote familiar urbano o Formulario lote productivo agrícola, dependiendo la situación de cada solicitante.

Una vez dentro de la página, ingresar los datos de la persona o familia solicitante, completando todos los campos solicitados en el formulario. Por último, se generará un número de solicitud confirmando tu registro.

¿Quiénes se pueden inscribir?

Todas las personas o familias residentes en Argentina que no cuentan con ninguna propiedad inmueble y necesitan un lote con servicios para la construcción de su vivienda o suelo rural para el desarrollo de actividades vinculadas a la agricultura familiar.

Requisitos para la inscripción:

No poseer bienes inmuebles registrados a nombre de las/los solicitantes.

No haber sido beneficiario, ganador y/o adjudicatario de un programa o plan de loteo o vivienda al momento de la inscripción.

No poseer embarcaciones, vehículos de alta gama y/o aeronaves, ni como propietarios/as ni como copropietarios/as.

No es necesario vivir dentro un barrio ReNaBaP.

No es necesario contar con un mínimo de ingresos demostrables para registrar tu demanda de lote.