Puro cerdo... y plomo: hallan una bala en un chorizo

Una familia de la localidad de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, vivió una noche de terror cuando, al momento de disfrutar de un asado, encontraron algo insólito: una bala dentro de uno de los chorizos que habían comprado en una carnicería local.

Según relató el padre de familia, compró un kilo de chorizos y unas patas muslo en la carnicería "Pastoriza" para hacer un asado al horno. Al momento de servir la comida, cortó un chorizo por la mitad y le dio una parte a su hijo. Cuando se dispuso a comer la otra mitad, sintió un golpe en la boca y escupió un proyectil.

"De suerte nada más no lo tragué", dijo el hombre a la FM Aire Libre, y agregó: "Fue un momento bastante crítico en la hora de la cena. Al comer una porción me encuentro con este proyectil en el interior. Por suerte nadie lo tragó. De suerte, nada más, que no lo tragué, pero casi me partió una muela también".

El hombre mostró la bala que encontró en el chorizo, que según él era de calibre 22. También mostró el ticket de compra de la carnicería, donde se ve que los chorizos eran de elaboración propia. Ante esta situación, decidió no seguir comiendo, y hacer la denuncia ante el área de bromatología del municipio para que se investigue el origen del proyectil.

"Yo al cortar el chorizo vi ese pedazo de bronce con plomo y dije, bueno, capaz era algo de la picadora, de la trituradora, pero cuando lo miré detalladamente no, era un proyectil, así que bueno, nada, no sé cómo será el proceso de elaboración, pero bueno, hay que tomar cartas en el asunto", expresó.

La familia presentó la denuncia ante Bromatología con el ticket, la bala y la mercadería como prueba. Según dijo el hombre, esperan que se solucione esta situación para que no le ocurra a nadie más. " Nos tomaron los datos así que esperemos que se pueda solucionar este tema para que no le pase a nadie más. Por suerte que uno está siempre ahí atento", manifestó.

La carnicería "Pastoriza", donde se compraron los chorizos, no emitió ningún comunicado al respecto ni respondió, todavía, a las consultas de los medios locales. Tampoco se sabe si ya se inició alguna causa judicial por el hecho o si se realizaron inspecciones en el establecimiento.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que se encuentra algo extraño dentro de un alimento. En otras ocasiones y en otros lugares del país y del mundo, se reportaron casos de agujas en frutillas, clavos en panes o gusanos en chocolates. Sin embargo, una bala en un chorizo es algo inédito y escalofriante.