Salvaje: Un boxeador de La Plata le rompió la mandíbula a su ex novia

El deportista citó en su casa a la ex pareja para almorzar. “No me dejó salir. Forcejeamos y cuando quise abrir la puerta, me dio golpes de puño”. Sergio Estrela está detenido y la mujer deberá ser operada.

Se trata de Sergio Ariel Estrela, conocido como “El enigmático”, campeón sudamericano de boxeo de 37 años. El deportista citó a su ex novia a su casa ubicada en la localidad de Ringuelet para intentar recomponer el vínculo pero todo terminó mal.

“Cortamos hace 5 meses aproximadamente con Sergio. La relación con él siempre fue conflictiva por su personalidad y consumo problemático de diversas drogas, como la cocaína. Siempre me robó cosas para comprarse droga, hasta le vendió la casa al papá para consumir”, contó la mujer en la denuncia, de acuerdo a TN.

La víctima detalló cómo fue el encuentro: “Me habló por Facebook y me dijo si podía ir a su casa, dado que su papá quería verme. Yo con el papá siempre me llevé bien y por eso decidí ir. Cuando llegué, me insistió en que me quede a almorzar. Yo accedí. En un momento del almuerzo, Sergio comenzó a gritarme, a insultarme. Estaba eufórico”.

La mujer quiso huir pero no pudo. “No me dejó salir. Forcejeamos y cuando quise abrir la puerta, Sergio me dio golpes de puño en la mandíbula. Me caí al piso y me quedé como aturdida. Escuché un ruido como si se hubiese roto un hueso, no entendía nada”.

“No sé cómo hice, pero me levanté y salí corriendo. Justo pasaba un móvil policial. Ellos me asistieron y me tomaron la denuncia”, relató.

El agresor fue detenido y fue alojado en la comisaría 6° de La Plata, imputado por “lesiones agravadas y amenazas en contexto de violencia de género”. En tanto, su ex novia debió ser trasladada al hospital San Martín, con fractura de maxilar izquierdo. Por la grave lesión, deberá ser operada. En la causa que interviene la UFI N°16 y un Tribunal de Familia.