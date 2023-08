Es el Día de San Lorenzo

El día de San Lorenzo se celebra cada año el 10 de agosto. En este día se realiza la conmemoración a San Lorenzo, mártir y diácono de Roma.

En el año 257 Lorenzo fue nombrado diácono, por lo que a partir de ese momento empezó a encargarse de la administración de los bienes y de los pobres de la Iglesia. Años más tarde el alcalde de Roma pidió a Lorenzo que le entregara todas las riquezas de la Iglesia, para lo cual Lorenzo pidió tres días para llevárselo. Cuando fue a realizar la entrega, en vez de objetos, llevó a pobres y a gentes que lo estaban pasando muy mal, para él ellos formaban la riqueza de la Iglesia. Este hecho fue tomado como una burla para Roma y por este motivo fue quemado vivo días más tarde.

¿Qué se hace?

En España tiene su gran celebración en la parroquia del barrio de Lavapiés en Madrid, la cual fue construida en el año 1660, pero no fue reconocida como tal hasta el año 1799. Los devotos acuden a la celebración de la misa, y más tarde la celebración se traslada a la calle con música, desfiles, fuegos artificiales, etc. Además coincidiendo con el pleno verano, suelen llenarse las calles de gente, niños, etc. Esto mismo ocurre en muchas otras localidades españolas, de donde en varias de ellas es el patrón.

En Florencia es un día dedicado a la Basílica de San Lorenzo. Allí se lleva a cabo una procesión entre "Santa Maria del Fiore" y la Basílica de San Lorenzo en su recuerdo. Además anteriormente a la procesión se oficia una misa que se realizaba antiguamente en la propia Basílica hasta hoy en día que es realizada en la Capilla de los Príncipes, situada a su lado. Más tarde se lleva a cabo el Desfile Histórico Florentino. También se realizan diversos actos que invitan a la reflexión y a la meditación, así como visitas guiadas por el templo para conocer más de cerca la vida de San Lorenzo.

San Lorenzo es uno de los santos que se han convertido para la Iglesia Católica Romana en uno de los más importantes. En la antigüedad en la ciudad de Florencia, esta fiesta no sólo era una fiesta religiosa en recuerdo de San Lorenzo, sino que era una fiesta en la que se unían la política y la religión. Esta conmemoración se unía tanto a los religiosos, a los laicos y los políticos.