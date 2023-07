Se fue de viaje de egresados y se lo olvidaron en el aeropuerto de Bariloche

El joven no abordó el avión y la coordinadora no notó su ausencia. La familia aseguró que nadie de la empresa dio explicaciones.

El menor se quedó dormido en el aeropuerto de Bariloche y la coordinadora de la empresa no se dio cuenta.

Un egresado del Instituto Carlos Saavedra Lamas de Mar del Plata se quedó dormido en el aeropuerto de Bariloche y volvieron a la ciudad balnearia sin él.

La situación se viralizó en las redes y Emiliano Carbal, padre del menor, explicó cómo fue el suceso que ocurrió la semana pasada.

En diálogo con el diario La Capital de Mar del Plata, el hombre contó que el martes por la noche recibió el llamado de su hijo totalmente consternado por la situación. “Estaba trabajando y me llamó mi hijo llorando, que se lo habían olvidado en el aeropuerto de Bariloche y entonces me pregunté ¿cómo? ¿Es en serio?”, relató.

Si bien en un primer momento creyó que “se trataba de una broma”, el hombre se sobrepuso a la sorpresa y guio telefónicamente a su hijo para que en la estación aérea de Bariloche se contactara con alguien de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA).

Carbal remarcó: “No podía creer que lo que me estaba diciendo Lautaro llorando, porque tampoco es el aeropuerto JFK (de New York), no es mucho más grande que el de Mar del Plata. Fijate vos, un menor de edad en la otra punta del país solo. Me desesperé y los malnacidos de (la empresa de viajes de egresados) ‘Max Dream’ ni me llamaron”.

Tras los nervios iniciales, logró calmar a su hijo quien “habló con un agente de la PSA y el policía se ocupó. Contactaron al supuesto representante de ‘Max Dream’ allá y lo llevaron al hotel para darle de comer. Después lo subieron a un avión para que vuelva”.

Mientras todo eso pasaba a miles de kilómetros de distancia, Emiliano se quejó porque “de la empresa no se hicieron ni cargo, ni me llamaron ni ningún responsable se presentó. En la oficina me decían que todo se iba a solucionar”.

Ante la falta de respuesta de la empresa, en las últimas horas, el padre del menor insistió en llamar a la empresa para “que se hagan responsables, porque la coordinadora se enteró en pleno vuelo por los propios compañeros que faltaba Lautaro. ¿Cómo puede pasar eso?”.

A entender de Emiliano, “Lautaro se quedó dormido y lo dejaron ahí. La coordinadora hizo mal el conteo, no puede ser que pierda a un pasajero”, reclamó.