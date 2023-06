Impactante accidente entre un camión y una camioneta en Ruta 205

Los conductores resultaron ilesos por milagro.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Bolívar fue convocada para intervenir en el lugar. Una mujer que circulaba en la camioneta fue trasladada al Hospital Capredoni. Los dos conductores fueron examinados en el lugar y al no presentar heridas no fue necesario su traslado.

Pasadas las 17 horas de este lunes, un accidente se produjo en el kilómetro 281 de la ruta nacional Nº 205, entre Hale y Del Valle, que obligó a la intervención de una dotación de Bomberos que llegó al lugar a cargo del jefe del cuartel Jorge García, personal policial, agentes de Seguridad Vial y Defensa Civil Municipal y de la ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias del Hospital Miguel L. Capredoni.

Por circunstancias que las pericias procurarán establecer, un camión marca Mercedes Benz que transportaba gas, conducido por Mauricio Madiez, que viajaba en sentido Bolívar – Saladillo chocó contra el lateral de una camioneta Volkswagen T- Cross que era guiada por Gustavo Goldstein quién viajaba acompañado por Cristina Isabel Marchetti, ambos oriundos de Daireaux.

El vehículo de mayor porte se cruzó de carril y ambos vehículos impactaron del lado del conductor. Como resultado del siniestro la mujer que viajaba de acompañante en la camioneta sufrió politraumatismos y fue trasladada en un auto particular al Hospital de Bolívar. El chofer del camión y el conductor del vehículo fueron examinados en el lugar por el Dr. Oscar Ibáñez que llegó en la ambulancia de SAME y como no sufrieron lesiones no fue necesaria su derivación.

La camioneta quedó totalmente destrozada en su lateral derecho y producto del fuerte impacto se le activaron los airbags. El camión sufrió solamente la rotura del guardabarros también del lado derecho.

Fuente: La Mañana de Bolívar.