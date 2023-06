La acotada manera de la CEyS de informar sus nuevas autoridades

Tras la Asamblea, que marcó una nueva polémica en si misma, la CEyS constituyó su nuevo Consejo de Administración, que continúa al mando de Matías Losinno, y decidió dar a conocer la información por un medio acotado y al que nadie le presta demasiada atención.

Luego de que el viernes 28 de abril, en las instalaciones del Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio, se celebrara la Asamblea Anual Ordinaria convocada para conformar el nuevo Consejo de Administración, dónde resultaran electos los consejeros titulares para constituir el órgano directivo de la CEyS "Mariano Moreno", la nómina de autoridades, días atrás, fue informada por la entidad de una manera muy acotada e inentendible.

Lo hizo a través de un medio al que no todos los asociados acceden y al que muchos de ellos no le prestan la debida atención.

Se trata del boletín "Conectándonos", que se entrega con las facturas de los servicios que presta la entidad a los asociados, pero que solamente reciben aquellos que no están suscriptos a medios de pago electrónicos o no reciben sus boletas via mail; en tanto que quienes lo reciben suelen descartarlo rápidamente para concentrarse en lo que verdaderamente importa: los consumos y abonos que se deben afrontar mes a mes, y que no son nada económicos.

De esta manera, la nueva nómina de autoridades pasaba casi desapercibida a la comunidad, que debería haber recibido la notificación a través de todos los medios de prensa del distrito, en forma masiva.

En tanto, el órgano de administración de la Cooperativa quedó integrado del siguiente modo: Presidente: Matías G. Losinno; Vice-presidente Héctor Carta; Secretaria: Laura S. Ruggeri; Pro-secretaria: Susana E. Verna; Tesorero: Marcelo W. Valani; Pro-Tesorera: Teresa Sanmartín; Vocales titulares: Romina V. Carballo; Gonzalo D. Garabano.

Representantes Municipales Titulares: Roxana V. Grimaldi, Franco Casciola, Rubén M. Blajean.

Comisión Fiscalizadora. Síndicos Titulares: María Cristina Cubiles, Claudia M. Ciancio, Flavio G. Riola; Síndicos Suplentes: Guillermo M. Scarnichia, María Daniela Caresano, Facundo M. Boufflet.