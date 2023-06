Trasplantes: Tailhade presentó un proyecto para conseguir más órganos

Apunta declarar "de interés" el Programa Procurar, del Ministerio de Salud. El objetivo de conseguir más órganos y tejidos.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) presentó este jueves un proyecto de ley para declarar "de interés" el Programa Procurar, que propone la creación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot) en los hospitales, e invitar a las autoridades sanitarias provinciales y municipales a implementarlo.

El programa fue lanzado en enero por el Ministerio de Salud con el objetivo de conseguir más órganos y tejidos para trasplantes; y la idea es que, en la mayor cantidad posible de instituciones hospitalarias, exista una unidad que lleve a cabo los procesos de detección, selección y tratamiento de los potenciales donantes.

“No se requieren muchos recursos para crear una unidad en un hospital: bastan un médico, un enfermero y un personal administrativo. Con muy poco podemos hacer mucho”, señaló el autor del proyecto.

En la presentación, realizada en el Salón Blanco del Congreso Nacional, participaron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el exministro de Salud de la Nación y actual diputado nacional, Daniel Gollan; el presidente del Incucai, Carlos Soratti; el presidente del Cucaiba, Francisco León; el vicepresidente del Incucai, Richard Malan; y el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez.

Kreplak puso de relieve que "el 75% de las donaciones se realizan en los hospitales públicos, mientras que el 75% de los trasplantes se realizan en instituciones privadas".

“Tenemos que hacer un llamado tremendo al sector privado de la salud que no hace el trabajo solidario de procurar los órganos y esto hace que se pierdan muchas posibilidades de realizar trasplantes”, destacó.

También comentó que "un ministro de salud de un país importante" le expresó "su sorpresa al enterarse de que en Argentina hacen trasplantes a los pobres".

“Incluso en los libros de texto, la pobreza es colocada como un condicionante para recibir un trasplante, porque dicen que los pacientes no van a poder sostener el tratamiento después del trasplante. Por eso es tan importante el Estado, en Argentina acompañamos y apoyamos a los pacientes”, destacó.

En esa línea, Gollan sostuvo: “No podemos caer en un sistema donde el que tiene acceso, tiene derecho a vivir; y el que no tiene acceso, tiene derecho a morir. Que una persona pueda decir eso y haya gente que lo aplauda, me hace sentir que retrocedemos décadas”.

“Por suerte tenemos una estructura de leyes justamente para que no venga alguien y diga bueno, no hay más dinero para trasplantes, no hay más dinero para cirugía compleja. Espero que a través de esta movida sensibilicemos más, no sólo que haya más donantes, sino que la eficiencia para procurar los órganos mejore, porque eso se transforma en calidad de vida, en vida para miles de argentinos y argentinas”, remarcó.

Soratti, en tanto, expresó: “Que la Cámara de Diputados declare de interés el Procurar y que invite a las provincias a apoyar es de enorme valor para el desarrollo de un programa de este tipo que involucra mucha decisión política”.

“La confianza de la sociedad y el prestigio del que gozan instituciones como el Incucai y el Cucaiba, que tienen un sistema de registro y de gestión de la información totalmente transparente, vuelve disparatada esta estupidez de que lo puede resolver el mercado. Todo lo contrario. Lo único que puede resolver este proceso, extremadamente complejo, es el Estado”, afirmó.

En la actualidad hay más de 7.000 personas en lista de espera para recibir un órgano, y de acuerdo al Incucai, solo 4 de cada 1.000 muertes permiten recuperar los órganos para donación.

Esto se debe a que el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital y la muerte debe certificarse según criterios neurológicos. Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del deceso hasta que se produce la ablación de los órganos.

En este punto es fundamental la actuación de personal médico especializado. Hay muchas personas que están anotadas como donantes, al fallecer las familias dan el consentimiento, pero los órganos se pierden porque las instituciones sanitarias no toman las medidas necesarias para procurarlos.

Creando las unidades que plantea el programa Procurar, se conseguiría incrementar la cantidad de órganos disponibles, sostienen los impulsores del proyecto.